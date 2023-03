Bertín Osborne ha estallado en sus redes sociales. En concreto,. Según cuenta el andaluz mediante un vídeo, una profesora de un colegio de Jerez ha prohibido a los alumnos celebrar el Día del Padre, que será este domingo 19 de marzo. Si algo caracteriza al cantante es que no tiene pelos en la lengua y así lo mostraba en su vídeo.

"Que haya locos, enseñando a nuestros hijos…. Tremendo! Compartir por favor. Esto no puede ser!", así titulaba el vídeo en donde se podía ver a un Bertín de lo más enfadado. "Estoy que me subo por las paredes. Me acaban de mandar un audio de una señora que por lo visto es profesora de un colegio de Jerez, lamentablemente, tiene que ser Jerez, le dice a sus alumnos que no se puede celebrar el Día del Padre porque ahora las familias españolas son de otra manera. Tienen que celebrar el 'Día de la Persona Especial", comenzaba Osborne, visiblemente molesto.

"¿Quién es esta loca? ¿De qué manicomio se ha escapado? Porque no la habrán soltado. ¿Qué no se puede celebrar el Día del Padre? ¿Y cuándo sea el Día de la Madre, qué será, de la madre con bigote o qué coño va a celebrar esta tía? ¿Nos hemos vuelto locos todos o estoy loco yo, o ella, o el país? ¿Pero qué es esto? Si yo fuera el padre, los sacaba del colegio cagando leches. A saber lo que les está enseñando esa tía… Cuando vuelvan a casa por las tardes, ¿qué traerán en la cabeza esos niños? No se puede llegar a menos ya. Que haya locos enseñando a nuestros hijos, es el colmo", continuaba el intérprete de 'Buenas noches, señora'. Son muchos los comentarios que ha recibido el vídeo, entre ellos el de su hija Alejandra Osborne, que apoya incondicionalmente las palabras de su progenitor: "papá, que razón tienes. Mi hijo no entiende porque se celebra el 8 de marzo, el día de la mujer y no hay un día para celebrar el del hombre. ¿Cómo se lo explicas?".