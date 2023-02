Bertín Osborne se ha mostrado muy sorprendido por la reacción de Fabiola a sus declaraciones sobre el amor. Una semana después de abrirse en canal con Paz Padilla donde el cantante confesaba que nunca se había enamorado. Unas palabras que han destrozado a Fabiola como ha demostrado, entre lágrimas, en su visita al programa de Sonsoles Ónega 'Y ahora Sonsoles'. La venezolana ha asegurado que se merece respeto después de todos los años que han estado juntos y de los dos hijos que han tenido fruto de su amor.

Ante el revuelo montado y tras ver rota a la que ha sido su compañera de vida durante tantos años, el presentador ha querido aclarar sus declaraciones y lo ha hecho en un vídeo que ha compartido en sus redes sociales en el que ha explicado qué es para él estar enamorado. Sin embargo, ha vuelto a dejar claro que él no sabe lo que es estar enamorado.

"Estoy horrorizado después de lo que he visto.Llevo desde pequeño intentando averiguar qué es estar enamorado. Como estamos hablando de sensaciones, sentimientos... Eso no se puede medir, no es como el contador de la luz. Lo que para mí es estar enamorado de alguien, igual para ti que estás viendo este vídeo no lo es. Tú y yo sentimos lo mismo por una persona, pero yo creo que estoy enamorado y tú crees que no lo estás, es algo muy relativo", comenzaba explicando Bertín.

Después Bertín Osborne explicaba que él se había casado dos veces en su vida y lo había hecho porque lo quería hacer. "La primera vez que me casé era un niño chico. Y la segunda era un hombre ya adulto. Me casé con Fabiola no porque estuviera enamorado de ella, yo estaba fundido. Yo no podía vivir sin ella. Ni plantearme mi vida sin ella. Y no me equivoqué".

"Después de estos 18 años me ha demostrado que ha sido la mejor pareja, mujer, madre, una persona íntegra a la que adoro. Es fundamental y sigue siendo fundamental", afirma sobre Fabiola.

"Quizás no he estado enamorado de la manera convencional, pero he estado muerto por ella. Hoy en día la veo y me sigue sintiendo fundido de amor por ella. Me duele muchísimo que no se haya entendido lo que he querido decir", concluye el cantante de rancheras.