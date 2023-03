Carla Vigo está atravesando por uno de los peores momentos de su vida, y es que la actriz y sobrina de la reina Letizia tuvo que ser ingresada tras serle diagnosticada bulimia. La joven, de 22 años, que ya ha salido pero se encuentra en tratamiento psiquiátrico, confesó hace sólo unos días lo que le estaba ocurriendo a través de sus redes sociales, donde se mostró bastante abatida mientras revelaba que lleva luchando contra trastornos alimenticios desde que era una niña, con sólo 14 años. Ahora, su mal estado de salud y la necesidad de recuperarse han hecho que tenga que poner su vida en pausa, y ya se está cobrando sus primeras 'víctimas': Carla se ha quedado sin uno de los proyectos que tenía entre manos.

Carla, que decidió recientemente apostar por su carrera de actriz, iba a aparecer en la serie 'Vestidas de azul', la segunda parte de la exitosa 'Veneno' de los Javis que estará basada en la novela de la escritora Valeria Vegas, pero según fuentes cercanas a la producción, los últimos acontecimientos han provocado que, con el rodaje a la vuelta de la esquina (en el que Carla iba a tener un papel pequeño), se tengan que poner las pilas para encontrarle una sustituta: los plazos de las grabaciones deben cumplirse y no pueden esperar a una recuperación que puede alargarse muchos meses.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Entendemos que la propia Carla, ilusionada con este proyecto, respetará este movimiento de la productora, pero ella ahora está centrada en su recuperación y eso es lo más importante, aunque sabe que tiene un largo camino por delante: "Recuperarse del todo es muy complicado (...) No he salido porque he tenido recaídas... Sucede como con los alcohólicos, que nunca se recuperan del todo. Tengo que tener cuidado con ciertos comportamientos", explicaba en sus redes sociales.