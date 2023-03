Sergio R. Moreno

Este miércoles 16 de marzo, Julio José Iglesias Jr.Lleva en Madrid unos cuantos días y se ha juntado con su familia y seres queridos. Antes de atender a todos los invitados a su fiesta, el hijo de Isabel Preysler y Julio Iglesias entraba en directo en el programa 'Y ahora Sonsoles' . El cantante ha sido preguntado por todo lo que rodea de actualidad sobre su familia, y como le caracteriza ha contestado de lo más agradable. Julio José ha estado con su madre y a pesar de que se dice que está pasando un momento complicado tras la ruptura con Mario Vargas Llosa , su hijo la ve muy bien. "Mi madre está estupendamente.. Con respecto a las palabras que le dedicó su padre a su madre, Jr también ha contestado: "mi padre tiene una relación muy bonita con mi madre desde que se separaron y si mi padre ha dicho algo esEste julio se celebra la boda de Tamara Falcó Íñigo Onieva y Julio José está feliz por su hermana: "Somos tantos que siempre va haber alguien que se case. Aún no he visto a Tamara y vendrá a mi fiesta dentro de un rato". "¿Te gusta Íñigo como cuñado?", le preguntaba Sonsoles y contestaba:Julio José está feliz con su relación con Vivi Domenico : "Llevamos 8 meses juntos y soy muy feliz. Me acabo de divorciar...""tengo que tener hijos ya. No quiero que me pase como a mi abuelo".