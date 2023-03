Sabíamos que Mario Vargas Llosa es un maestro de la palabra escrita gracias a sus obras, pero hasta que no ha roto su relación con Isabel Preysler no sabíamos que también es una persona con poco filtro a la hora de hablar, y lo ha demostrado en varias ocasiones. La última, en una entrevista con la revista Paris Match con motivo de su nombramiento como miembro de la Academia Francesa, en la que al ser preguntado por su situación sentimental actual y sobre cómo está su relación con Isabel Preysler, no ha tenido problema en 'marcarse un Shakira' y lanzar algún que otro 'zasca' a la que hoy es su ex pareja.



Mario ya apuntaba maneras cuando, en una conversación con el diario El Mundo dijo lo siguiente: "Yo estaba muy enamorado. Pero digamos, ese mundo no es mi mundo", dijo con cierto desdén, y ahora en su nueva entrevista, consciente del interés que genera su vida sentimental, ha vuelto a echar leña al fuego: "He recuperado mi libertad", ha asegurado. La entrevista ni siquiera ha salido aún al completo y se trata sólo de un adelanto, pero se espera que en sus respuestas haya más de una 'tiradera' a la 'reina de corazones'.

Gtres

La guerra mediática entre Isabel y Mario parece no tener fin, pero es que ahora, además, hay 'satélites' que se están viendo afectados. Por ejemplo, Isabel apuntó en un primer momento a los celos del escritor como motivo principal de la ruptura, algo que él desmintió en seguida, pero es que además Preysler dejó caer posteriormente que Mario se había referido en su última novela a su hija Tamara Falcó con unas palabras que darían a entender que se estaba riendo de ella, un aro por el que Isabel no quiso pasar: "Me parece caer muy bajo. Hay un límite para todo y lo ha traspasado", aseguró a los medios.

Por otro lado, uno de los hijos de Mario Vargas Llosa, Álvaro, también quiso pronunciarse sobre la ruptura de su padre con Isabel, pero no fue el más elegante a la hora de hablar de la reconciliación de Mario con Patricia Llosa, su ex mujer, ya que aprovechó el nombramiento de su padre como 'inmortal' en París para lanzar una 'pullita' a Isabel a través de Twitter: "Nadie merecía estar en primera fila más que ella. La mujer de su vida, dicen los cursis. No sólo los cursis. Los inmortales también".