Julio José Iglesias es un hombre nuevo. A pesar de la ruptura con su ex mujer, Charisse Verhaert, el pasado 2021 -tras 16 años de amor, casi 9 de ellos casados-, el hermano de Tamara Falcó ha remontado en el amor, y ahora vuelve a sonreír de la mano de una modelo brasileña por la que bebe los vientos: Vivi Di Domenico. Los dos acudieron juntos a los Premios La Musa a los mejores compositores latinos este jueves 13 de octubre, y de lo más enamorados se dejaron fotografiar por los medios allí congregados.

Se trata del primer posado publico de la pareja, que tras cinco meses saliendo en secreto ha decidido 'salir del cascarón' para proclamar su amor a los cuatro vientos (eso sí, con exclusiva previa para anunciarlo). A pesar de llevar tan poco tiempo juntos, él ya la considera su alma gemela, y no descarta casarse en un futuro si todo va según lo planeado. Y es que, a pesar de que mucha gente divorciada asegura no querer volver a pasar por ello, Julio José es todo un romántico, y para él el matrimonio tiene mucho peso en la relación.

Gtres

Los dos, a pesar de ser una pareja de guapos, no pudieron acudir al acto más dispares: él optó por un sencillo look de camisa negra, vaqueros y botas, mientras que ella llegó despampanante con un bonito vestido blanco largo con lentejuelas bordadas y taconazos de color bronce.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El anuncio de la nueva relación llega en un momento convulso para la familia Iglesias-Falcó-Boyer, muy poco después de conocerse la ruptura de Tamara Falcó con Íñigo Onieva, que ocurrió tan solo dos días después de que él le pidiera matrimonio, cuando un vídeo de él besando a otra chica sólo unas semanas antes vio la luz. Al igual que hizo Tamara con el divorcio de su hermano, Julio José no tuvo problema en calificar la ruptura, y dijo que su hermana "se merece otro tipo hombre": "Íñigo ha perdido a una mujer maravillosa. Tamara se merece otro tipo de hombre, que esté a su altura en cuanto a sentimientos y bondad", sentenció en su entrevista en 'Hola'.

Gtres