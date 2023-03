Anabel Pantoja no está en su mejor momento. Después de haber disfrutado por todo lo alto la gira norteamericana de su tía, Isabel Pantoja, no le daba tiempo a digerirlo cuando Yulen Pereira le anunció que quería romper con ella con unas frases que conocemos. La situación ha hecho que la joven influencer se haya querido refugiar en Gran Canaria que está viviendo ahora los carnavales de Más Palomas, disfrutando a lo grande con sus amigos y con el mejor apoyo que ha podido encontrar: Belén Esteban.

Sin embargo, el buen rollo no quita para que Anabel tenga momentos en los que quiere lanzar mensajes a su ex, Yulen, y uno de ellos lo ha tenido en la noche de este viernes en la que ha compartido un mensaje de motivación que es demoledor para sus ex y tras el que se podría atisbar uno de los motivos que también ha influido en la ruptura.

Instagram

Se trata de un vídeo en el que el rapero Drake revela que se ha puesto a él por encima de todas sus parejas: "Amo mi espacio, amos mi trabajo y amo mi rutina. Y para romper eso por alguien tendría que ser una persona muy especial que encaje en ese puzzle y me apoye en lo que hago".

Un mensaje muy potente que parece tener una clara intención y es que podría querer explicar porqué en ocasiones pone su vida por delante de su pareja, ¿será esto una de las cosas que Yulen le haya echado en cara y que habría minado su relación? Cabe destacar que su otro ex, Omar Sánchez sí que achacó que la relación se había ido debilitando puesto que anteponía otras cosas a su relación, aunque sí que explicó que lo principal había sido que "encontré a otra Anabel al salir de Supervivientes".