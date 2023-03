Gloria Camila no está atravesando su mejor momento y es que, después de empezar a levantar cabeza tras haber sufrido por ansiedad por todo lo vivido con el divorcio de su padre, José Ortega Cano, la joven ha sufrido un duro revés y es que ha estado muy preocupada por la situación de la abuela de su novio, David, quien apareció por primera vez en pantalla durante su paso por Pesadilla en el paraíso. "Es heavy lo que la sociedad es capaz de hacer", afirmaba totalmente indignada.

"La abuela de David, de 85 años, vive en una aldea de Galicia. Hoy tres personas, dos mujeres y un hombre, la han secuestrado con una historia que era mentira sobre una lotería que le había tocado el premio y debía sacar dinero", aseguraba la joven en redes sociales donde mostraba la preocupación y la indignación a partes iguales por lo que había tenido que vivir la señora. "La han secuestrado de Alcobendas y la han llevado a una sucursal en Arturo Soria primero y después a otra de Colón obligándola a sacar 5.000 euros".

Instagram

Se trata de la famosa estafa del 'tocomocho' donde los timadores abordan a la víctima manifestando tener un billete de lotería premiado y que por alguna causa no puede cobrar. El estafador ofrece a la víctima venderle el boleto por menos dinero del que corresponde al premio. En este caso, las tres personas montaron a su víctima en un coche para acercarla a un cajero. "Ella no sabía dónde iba. La pobre estaba tan asustada que no sabía ni qué decir, ni qué hacer. Le han robado su móvil, que era super antiguo, y le han obligado a sacar 5.000 euros del banco", explicaba Gloria.

Tras sacar el dinero, han abandonado a la señora en la calle donde se ha encontrado con una mujer que, al verla desorientada la ha prestado ayuda. Afortunadamente, llevaba en la cartera el número de su hija por lo que la ha llamado para explicarla dónde estaba su madre tras lo que la han montado en un taxi. "No sabían si la habían drogado para que pudiese ceder tan fácilmente o si le habían hecho algo. Todo muy heavy".

Finalmente la señora se encuentra en su casa en buen estado lo que ha supuesto un alivio para todos, también para Gloria quien ha confesado que la quiere "como si fuera mi abuela", por lo que ha denunciado los hechos en redes sociales con el fin de que se haga viral y criticar estas situaciones.