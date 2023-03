Han pasado 20 años desde que se estrenara el programa 'Aquí hay tomate' y, después de un tiempo de silencio sin verles juntos en pantalla, Carmen Alcayde y Jorge Javier Vázquez hace un tiempo que coinciden en pantalla como presentador y colaboradora de 'Sálvame'. Por eso, esta ha sido una de las preguntas obligadas a Carmen Alcayde en su paso por el polígrafo en el Deluxe donde se ha enfrentado a todo tipo de preguntas.

Así, Carmen Alcayde ha confesado que realmente después de terminar el programa dejaron de hablarse durante años, aunque no lleva la cuenta de cuánto tiempo pasó hasta que volvieron a retomar el contacto. Una situación que ha matizado mucho pues, asegura, no se trataba de que hubiera un mal rollo, sino que sus vidas se separaron llevando caminos completamente diferentes y eso les marcó.

"No era que no nos hablábamos porque nos lleváramos mal, sino porque la vida nos separó y no teníamos nada que ver. De repente le mandaba un mensaje por un premio, o por algo del programa... él me contestaba o no...", aseguraba Alcayde quien confesaba que "hemos tenido siempre mucha química, cada vez que nos cruzábamos por un pasillo nos hemos abrazado". En este sentido, confesaba que "hemos sido buenos compañeros de tele" pero no consideraba que fueran amigos pues "en cinco años hemos cenado cuatro veces y hecho un viaje".



En esta sesión hemos descubierto también que durante los años de 'Aquí hay tomate', Carmen y Jorge Javier tuvieron varias broncas, una de ellas tan tensa que estuvieron sin hablarse ni mirarse durante todo el directo del programa: "No me acuerdo ni porqué fue, Jorge tampoco se acordará, solo recuerdo el dolor de cuello al no querer mirarle porque estábamos pegados y por aquel momento no teníamos cúe".

Pero no solo ha tenido palabras para Jorge Javier. Carmen Alcayde se ha enfrentado a todos al considerar que "todos sus compañeros de Sálvame son juguetes rotos" algo que ha querido matizar.

Aunque si ha habido una pregunta conflictiva ha sido la que se ha hecho sobre su relación con Lydia Lozano y el último enfrentamiento que tuvieron. Dos preguntas en las que salía que había disfrutado con el sufrimiento de su compañera porque estaba haciendo show y que consideraba que Lydia tenía "un botón del llanto" para dar pena. "No es que crea que tienes un botón para dar pena pero sí que tienes un reseteo muy rápido", apuntaba Carmen. "¿A quién quieres que crea a la Carmen de televisión o a la que me llamaba por las noches para desahogarme? Tú te estás descojonando en mi cara", le criticaba Lydia.

Además, Carmen Alcayde ha hecho más revelaciones como que la reina Letizia hablaba con acento mexicano cuando coincidió con ella en un master de periodismo, que rechazó participar en Supervivientes 2023 por acudir a la comunión de uno de sus hijos o que Jorge y ella le echaron la culpa de un mal de ojo a Isabel Pantoja cuando sufristeis un accidente de coche.