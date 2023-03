Pasan los años y la conexión entre Rocío Flores y Antonio David es cada vez más fuerte. El vínculo de padre e hija se ha convertido prácticamente en irrompible a pesar de todas las polémicas que han rodeado a ambos durante los últimos años, algo que han demostrado en varias ocasiones. La última de ellas ha sido este 19 de marzo, día del padre, momento en el que Rocío ha aprovechado para dar una emotiva felicitación a su padre por el apoyo que ha recibido de él durante todo el tiempo.

La joven ha apostado por hacer una felicitación pública a través de un post de Instagram en el que ha publicado varias fotografías junto a su padre: los dos posando en un atardecer, juntos en el espectáculo Luzia o en el aeropuerto de Tetuán con las mochilas a cuestas. Momentos que han marcado la relación de padre e hija durante el último año.

"Feliz día del padre, hoy y todos los días del año, gracias infinitas por ser la única persona que jamás ha soltado mi mano, por respetar mis decisiones y tan solo escucharme cuando lo necesito", ha escrito Rocío en el post en el que felicita a su padre con gran emoción. Un momento que no ha desaprovechado para lanzar una pulla a todos aquellos que critican que siga apoyando a su padre: "Le pese a quien le pese y digan lo que digan, me siento muy afortunada de que seas mi padre y el de mis hermanos, GRACIAS se te queda corto. No me faltes nunca. Que Dios te bendiga". Un zasca que ha tenido respuesta en los comentarios dividiendo a su público entre sus apoyos y quienes apoyan a Rocío Carrasco.

Además, Rocío ha finalizado el mensaje dejando clara su admiración a todos aquellos que se esfuerzan por sus hijos haciendo el papel de padre: "Al resto de papás y mamás que sean padre y madre a la vez, también, FELIZ DÍA OS ADMIRO".

A pesar de estar mala del estómago y no haber podido acudir a la comida familiar que habían organizado, Rocío ha disfrutado de este día especial organizando una cena en su casa en la que su novio, Manuel, ha sido el chef y en la que han disfrutado jugando al parchís, tal y como ella misma ha compartido en sus redes. Un plan familiar con el que han disfrutado toda la tarde.