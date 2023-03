Omar Sánchez ha estallado. Anabel Pantoja estuvo el pasado fin de semana en el Carnaval de Más Palomas de Gran Canaria rodeada de amigos, entre ellos Belén Esteban que se ha convertido en su gran apoyo, para darse un respiro después de la ruptura con Yulen Pereira. Un fin de semana en el que, según Rafa Mora, podría haberse encontrado con alguien de quien no quiso dar el nombre: "Anabel se fue con alguien, presuntamente, que tiene pareja, al que todavía no ha olvidado".

Una frase por la que Kiko Matamoros y todos los colaboradores de 'Sálvame' señalaron a Omar Sánchez, su ex marido, aunque Belén Esteban primero y Rafa Mora después negaban que se tratara de él. Una negativa que también venía de Marina Ruiz, actual novia de Omar, que negaba que su chico estuviera en el carnaval ese mismo día y coincidiera con Anabel. Pese a que quedó claro que no era él el chico misterioso, Omar sí ha querido mandar un audio a Miguel Frigenti para pedir que se deje de hablar de él.

Telecinco

“Yo nunca he hablado mal de ella ni nada, así que dejen de aplaudir”, exigía Omar en el audio que se ha escuchado íntegramente. “Aquí todo el mundo tenemos que callarnos cosas. Dejad de decir que yo soy el malo de la película, que hablo mal, que siempre quieren hacer lo mismo porque aquí todo el mundo tenemos que callar y yo he callado mucho”, continuaba, dejando a cuadros a Belén Esteban que era captada por la cámara: "¿Está hablando de mi?", preguntaba la de Paracuellos a lo que Miguel matizaba que se refería a Anabel. “Es la primera que se pone a hacer cosas por detrás diciendo cosas a la gente e incluso filtrando cosas y yo siempre he respetado”, continuaba el surfista.

Un mensaje en el que no ha dejado títere con cabeza y con el que espera que se deje de especular sobre la posible vuelta de la ex pareja. Y es que actualmente vive un momento muy feliz con Marina.