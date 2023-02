Omar Sánchez y Marina Ruiz están afianzando su relación a pasos agigantados, y eso que se conocieron hace sólo unos meses. Los dos llegaron a 'Pesadilla en el paraíso' como dos almas en pena con sus relaciones rotas -él tras dar carpetazo a Raquel Lozano después de su ruptura con Anabel Pantoja y ella tras cortar su noviazgo con el ex tronista Hugo Paz-, pero poco a poco se fueron conociendo en el reality, y aunque recibieron muchas críticas porque muchos pensaban que sólo querían dar contenido liándose, han conseguido callar todas esas bocas con una relación cada día más consolidada. Ya viven juntos en un piso en Madrid, y ya sólo nos quedaba conocer su nuevo proyecto de vida y sus planes de futuro... y parece que pasa por una boda y tener hijos.



Tras sus largas relaciones, ambos ya saben lo que quieren y lo que no en la vida, y a Omar no le importaría ser papá con Marina, según ha respondido a sus seguidores en Instagram: "Llevamos meses sin separarnos y la verdad es que cada día estamos más enamorados. Soy una persona que siempre he querido ser padre, si nuestra relación sigue igual o mejor... nunca se sabe, pero ella ya lo sabe", ha contestado. Y sobre bodas tampoco ha tenido problema en hablar: "Me volvería a casar sin ninguna duda. Todas las cosas pasan por algo, y porque haya salido mal una vez no significa que salga mal otra vez. La vida es una aventura que sólo se vive una vez", ha dicho.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿Irá Omar Sánchez a un nuevo reality?

Omar ha pasado ya por 'Supervivientes' y por 'Pesadilla en el paraíso' a pesar de que dijo que él no quería hacer televisión, pero se ha visto tan cómodo que ya no dice 'de este agua no beberé': "¿Habrá un tercero? No me importaría", ha asegurado. ¿Y puede ser ese reality el pisito de 'Solos'? Si le llevan a participar con su chica, quizá no se lo piense mucho: "Marina es muy graciosa y se divertirían viéndola, porque yo soy un cuadro y ella se mea conmigo", ha dicho claramente.