Carlota Corredera reaparece en televisión y te contamos cuáles de sus ex compañeros en 'Sálvame' le muestran su apoyo. La presentadora, que acaba de revelar cómo era su verdadera relación con Kiko Matamoros dentro y fuera de plató, acudió al programa 'Gente Maravillosa' en Radio Televisión Canaria para hablar de todo el odio que ha recibido a través de las redes sociales. La periodista lleva alejada de la pequeña pantalla desde el pasado noviembre cuando Mediaset canceló '¿Quién es mi padre?', su programa en Telecinco tras terminar su andadura en 'Sálvame'. En su vuelta a televisión, habló de los haters y de los insultos que ha recibido en redes sociales. "Yo tengo una serie de palabras en Instagram que las tengo ya bloqueadas para que cualquier persona que haga un comentario con esa palabra ya no se suba a mi timeline que es una de las herramientas que tenemos para protegernos. A mí me han atacado por adelgazar, por gorda, por feminista, porque me llega el éxito con 40 años, por muchísimas cosas. El mundo de los haters y las redes sociales no dejan de ser como el patio del colegio y en el patio del colegio todavía hoy sigue pasando que se va a por el diferente y todos esos papeles y roles se trasladan a las redes", afirma.

Radio Televisión Canarias

Carlota Corredera reconoce la importancia de ir a terapia

La presentadora, con un traje rosa que podría ser un guiño a su amiga Rocío Carrasco, habla de la importancia del apoyo psicológico para gestionar los insultos. "Voy a terapia todas semanas porque gestionar lo que es estar arriba y abajo, es difícil por mucha fortaleza mental que tiene. A mí esto me ha pillado con unos años. Con una madurez y unos años que viene con un camino recorrido. Si a mí esto me llega a pasar con 20 años, pues quizás hubiese tenido un final muy feo", reconoce. Además, en 'Gente Maravillosa Canarias', Carlota Corredera recibió una sorpresa que hizo que se le saltasen las lágrimas cuando, en el pantallón del plató, aparecieron muchos de sus amigos y seres queridos para sorprenderla y mostrarle su apoyo.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Decenas de amigos de Carlota Corredera quisieron sorprenderla en su regreso a televisión como ella misma ha compartido en su perfil de Instagram. "Ayyy por favor. Es que hay gente a la que quiero muchísimo ahí. No sé por dónde empezar porque los quiero muchísimo a todos" y empezó a nombrar a algunos de sus amigos que puede ver en el pantallón hasta que ve a dos de sus ex compañeros de 'Sálvame'. "Belén Esteban, por favor Valldeperas, Miquel... Belén llorando no puede ser por favor" decía la periodista al ver las lágrimas de la de Paracuellos. Belén y David no dudaron en aparecer en otra cadena de televisión para sorprender a su amiga y es que son íntimos amigos. "Si no digo el nombre de alguien que no se enfade porque, ahora mismo, estoy súper emocionada" y añadía que, los que salían en el pantallón, hacían honor al programa ya que son 'gente maravillosa'.

Radio Televisión Canarias

Carlota Corredera, sin trabajo en televisión desde noviembre pero con proyecto fuera de ella

Mientras explora nuevos formatos en televisión, Carlota Corredera estrena nueva faceta profesional: ha fichado como colaboradora para la nueva temporada del podcast 'Menudo cuadro' que conducen David Insua y David Andújar donde coincidirá con el Maestro Joao. Fue el pasado noviembre cuando Mediaset decidió cancelar 'Quién es mi padre', el último programa de la gallega en Telecinco después de su adiós a 'Sálvame' hace un año, en marzo de 2022.