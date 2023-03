Fabiola Martínez ha revolucionado a sus seguidores de TikTok con un baile de lo más sensual al ritmo de Shakira y Karol G y que algunos ven como un dardo envenenado para Bertín Osborne. A mediados de febrero, hubo un 'pique' entre el exmatrimonio después de que el presentador declarase que nunca había estado enamorado. Unas palabras que dolieron mucho a la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles', que mantuvo una conversación con su ex marido para aclararlas. "Si él no ha estado enamorado, yo sí. Lo quise con locura. Lo que más me costó en la separación, fue entender que no me quería. Pero que lo diga, teniendo dos hijos, me duele mucho", dijo entonces la modelo. Solucionado y "sin rencores", como ella misma afirmó, ahora Fabiola lo da todo en un vídeo en TikTok en el que baila el ya famoso tema 'Te quedó grande (TQG)', de las cantantes colombianas.



"Y quiere volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía. Tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía" es la frase del exitoso tema que ha elegido Fabiola para su baile y que muchos ven como una indirecta a Bertín.

Lejos de entrar en polémicas sobre si hay algo más allá de divertirse en su baile, lo que es innegable es que Fabiola no tiene nada que envidiar a Shakira con su meneo de caderas. La colaboradora televisiva es fan de la colombiana y ya lo demostró en febrero cuando salió la sesión 53 de Shakira y Bizarrap. Entonces, la venezolana comentó que, aunque la canción no la representaba, sí se identificaba con lo que Shakira contaba en tema. "Ya está bien de que por romperse una relación las mujeres nos tengamos que victimizar y no podamos decir 'estoy mejor'", dijo entonces.