La relación de los concursantes de la primera edición de 'Operación Triunfo' siempre ha estado en jaque. Cuando salieron de la Academia y recorrieron España de norte a sur eran una gran piña, pero según han ido pasando los años esta relación se ha ido enfriando. A las rupturas amorosas de David Bisbal y Chenoa, se fueron sumando pequeños piques a lo largo de estos 20 años. Sin embargo, todos se volvían a unir para conmemorar el 20 aniversario. Tras esto, limaban asperezas en el funeral de Álex Casademunt, uno de los concursantes que fallecía trágicamente tras un accidente de tráfico.

Los concursantes de la primera edición del talent show continúan siendo muy queridos entre el público, ya que hicieron historia hace dos décadas, marcando a una generación entera. Algo que hace las relaciones que mantienen entre ellos despiertan mucho interés.

Manu Tenorio la semana pasada hacía unas declaraciones que se hacían virales señalando que él ya no está en ningún grupo de WhatsApp con sus compañeros de 'OT'. Y este fin de semana ha acudido a 'Fiesta' con motivo del estreno de su último single, 'Tu teoría' y ha aprovechado su entrevista con Emma García para aclarar sus palabras y se ha mostrado muy sorprendido con el revuelo causado.

"Los grupos de WhatsApp vienen y van, realmente no sé si el grupo sigue existiendo o no, yo me salí hace tiempo igual que me salgo de otros muchos grupos, sin más". Y es que, aunque dice que se lleva muy bien con todos sus excompañeros, no cree que tenga que tener ese contacto que tenían cuando salieron de la Academia. Al final cada uno se encuentra en una etapa diferente en sus vidas. "Aunque al público le gustaría que siguiésemos manteniendo la misma unión que teníamos hace 20 años, al final eso es imposible. Cada uno hace su vida".

Con estas palabras Manu Tenorio ha querido restarle importancia a sus palabras del pasado fin de semana y ha zanjado el tema dejando claro que, aunque no tiene mala relación con ninguno de sus compañeros, únicamente mantiene trato cercano con dos de ellos: con Nuria Fergó y Alejandro Parreño. Pero dejando claro en todo momento que no se lleva mal con ninguno.

