Kiko Matamoros y Marta López Álamo continúan con su nuevo proyecto profesional conjunto: su videopodcast, donde en este último capítulo el colaborador de 'Sálvame' ha confesado cuál ha sido su capricho más caro. En este nuevo episodio, la temática era fama y dinero. Preguntado por su capricho más caro, Marta ha desvelado que el de Kiko es un coche deportivo. "Si, es un coche deportivo que además lo has contado tú. Se hizo a medida, se hizo a mano con una carrocería del año 69 y con un motor de 8 cilindros", ha explicado Kiko, que reciente ha hablado de su vida sexual.

Captura Internet

Además, Marta ha señalado que "se lo ha regalado a su hijo" Diego Matamoros y Kiko ha matizado: "Al final tampoco lo he disfrutado lo suficiente porque se lo di a mi hijo porque no lo usaba, lo tenía allí arrumbado", ha expresado. Asimismo, la influencer ha dicho que la economía de la pareja "está dentro de la media española", algo que Kiko le ha debatido: "Muchísimo más. No eres millonaria, pero hay un 90% de españoles con condiciones económicas peores que las tuyas", ha destacado.

Por otro lado, los tortolitos -que se casan próximamente- han hablado de la película 'La proposición indecente', donde una pareja tiene problemas económicos y ella accede estar con un señor a cambio de dinero. Con este contexto, Marta le ha preguntado a Kiko si el estaría con una chica a cambio de un millón de euros y él le ha dicho entre risas: "Que vengan las ofertas", ha comentado, mientras que la influencer ha dado su opinión: "Pues a mi me costaría hacerlo sin tu consentimiento", dice.