Aitana y Sebastian Yatra ya no esconden su amor. La pareja del año se ha vuelto inseparable. Los Ángeles, Miami, Madrid y ahora Mexico... son solo algunos de los destinos a los que han tenido que viajar para poder estar juntos debido a sus compromisos profesionales y personales. Después de presentar en Madrid su última canción 'Los Ángeles' que todos ven como una declaración de intenciones tras el fin de su relación con Miguel Bernardeu y el inicio de su historia de amor con Sebastian, Aitana ha puesto rumbo a Mexico donde Yatra actuaba en un festival de música.

Aitana y Yatra se han convertido en un apoyo el uno para el otro. A pesar de que el intérprete colombiano no estuvo en αlpha house, la última fiesta que organizó la joven en Madrid para presentar su último sencillo. No fue por otro motivo que por sus compromisos profesionales. El pasado miércoles Sebastian Yatra ponía rumbo a Colombia y poco después aterrizaba en México donde ha participado en el festival 'Tecate Pal Norte'.

Primero Sebastian Yatra compartió un vídeo en el que se les ve a los dos disfrutando del festival de otros artistas mientras esperaban el momento de la actuación del colombiano. Junto a varios amigos del artista se ve cómo se lo pasan en grande juntos. En un momento dado, Sebastian graba a Aitana junto a dos vasos de cerveza y ambos se ríen porque son más grandes que la cabeza de 'α'.

Después cuando sale a cantar Yatra, Aitana graba su actuación desde y añade unas manos formando el símbolo del corazón. Dejando claro con este gesto de amor que ya no están dispuestos a esconder que entre ellos hay algo más que una bonita amistad y están escribiendo juntos una bonita historia de amor que van narrando a través de sus canciones.

