Joana Sanz deja las redes sociales

Joana Sanz ha compartido en su perfil de Instagram un contundente comunicado en el que anuncia que se marcha de las redes sociales para tratar de alejarse del foco mediático. Después de que su marido, Dani Alves, ingresara en prisión el pasado 20 de enero por presunta violación, la joven se ha convertido en el centro de todas las miradas. Son muchas las personas que, a pesar de que ella no tenga nada que ver con este presunto delito, han cargado contra ella en redes sociales. Una presión que la ha llevado a abandonar las redes sociales hasta nuevo aviso.

La canaria se siente abrumada por la presión mediática. Y cree que ella, que tiene una exitosa carrera como modelo, no se merece lo que le está pasando. La joven reconocer que todo lo que ha pasado le está pasando factura a nivel personal y mental, y quiero centrarse en su trabajo.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Dado el acoso mediático al que estoy sometida, he decidido dejar de utilizar mis redes sociales", ha comenzado escribiendo en su comunicado. La canaria continúa explicando que todo esto le está afectando a su salud mental:"Ojalá que todo esto cese porque está afectando a mi salud mental y a mi vida social. No soy una persona que viva de exponerse públicamente porque me causa ansiedad y pues no es par mí. Gracias a Dios mi trabajo lo puedo realizar lejos de los focos mediáticos".



Joana Sanz, que ha defendido a su marido públicamente después de las acusaciones se encuentra atravesando uno de los momentos más duros. Recordemos que menos de una semana después de la muerte de su madre, su marido entraba en prisión y así lo explicaba ella misma en sus redes sociales.

"Mi madre ha fallecido hace una semana. Apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido", ha escrito en sus redes sociales. "He perdido los dos únicos pilares de mi vida. Tengan un poco de empatía, en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno, gracias", ha añadido, dejando claro que vive su peor momento.