Marta Sánchez da su opinión sobre la nueva maternidad de Ana Obregón. Desde que la actriz, de 68 años, ha sido madre de una niña por gestación subrogada, el debate está en la calle y este método, que no es legal en España, está haciendo correr ríos de tinto. Muchos famosas han reaccionado a la nueva maternidad de la presentadora como Tamara Falcó, que no juzgaba a Ana; Juan del Val "radicalmente en contra" de esta práctica o Carmen Lomana que confesó que ella intentó ser madre por gestación subrogada. Marta Sánchez ha sido la última en opinar sobre la nueva maternidad de Ana Obregón y lo hizo durante su paso por el programa 'Plan de tarde' de TVE. Además de repasar su carrera y presentar su nueva canción que ha compuesto con su novio Federido León, Toñi Moreno le preguntó a la cantante por el tema de la semana: la nueva maternidad de Ana Obregón.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Bueno, yo a Anita la adoro. Creo que es un ejemplo de mujer y todos conocemos desde su juventud cómo es... Mucha parte de su vida ha sido un sinvivir. Yo creo que ha sufrido mucho. Además, se está cuestionado más que nada el tema de que tiene una edad para ser madre. Si lo piensas... No sé cuántos años tiene Ana... Pero es una mujer que va a vivir mucho porque tiene una vitalidad increíble" decía Marta Sánchez sobre el nacimiento de Ana Lequio Obregón, la nueva hija de la actriz, por gestación subrogada. Toñi Moreno le recordó que la presentadora tiene 68 años. "¿68? Pues ponle que... no sé, eso es un decir, pero su hija, Ana, tendrá como poco 15-20 años. ¿Cuántos niños se queda huérfanos a esa edad y siguen su vida y teniendo un camino, una felicidad, una familia? Es muy arriesgado juzgar a Ana por esto. En España somos muy dados a juzgar sin saber las circunstancias de las personas. Nos lanzamos a decir cosas sin tener información. Ana se merece ser feliz, porque yo la veo jovencísima", aseguró.