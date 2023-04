Por primera vez las hermanas Lucía y Paola Dominguín han posado juntas. Las hermanas de una de las grandes familias de España, Dominguín-Bosé, han sido entrevistadas juntas para el número de abril de la revista Harper's Bazaar. En dicho reportaje, ambas han querido recordar los momentos mágicos que vivieron con el pintor malagueño Picasso. "A Pablo lo llamábamos nuestro 'tío francés', nos cuidaba, nos mimaba, nos daba muchísimo cariño", contaba Lucía Dominguín. Este mismo mes se cumplen 50 años de su muerte y las hermanas contaban muchas anécdotas con el artista: "Mis recuerdos aparecen muchas veces cuando veo una foto, porque yo era muy pequeña. Veo la foto de mi bautizo, en Cannes, con él mientras me sujeta en sus brazos, y con su mujer Jacqueline, mi madrina", recuerda Paola.

Lucía Dominguín guarda un tierno recuerdo de su "tío Pablo": "Se me viene a la memoria cuando tenía cuatro o cinco años que empecé a llorar desconsoladamente porque quería una muñeca. Tío Pablo me hizo una en un cartón roto que encontró por ahí.‘Toma, no llores más, aquí tienes’. Yo la vi y pensé,‘¿qué es esto?’ y le solté:‘¡Pero si tú no sabes pintar!’. Mi padre me lo recordó toda la vida: ‘Creo que has sido la única que le ha dicho a Picasso que no sabe pintar’", recordaba la curiosa anécdota. El pintor guardaba una estrecha relación con el torero Luis Miguel Dominguín y Lucía Bosé, por lo que sus hijos recuerdan al artista como uno más de la familia.

Todos conocemos la parte profesional de Pablo Picasso pero pocos conocer cómo se comportaba en la intimidad. Paola Dominguín le recuerda de una manera muy específica: "Cuando pienso en Picasso, veo a un hombre en calzoncillos, el Ocean blanco, junto a su perro Kabul, un galgo afgano elegantísimo. Recuerdo que mi madre tenía justo esa foto en la estantería de la biblioteca y ha estado expuesta ahí toda la vida. De niña, flipaba cuando me decían que era un artista fantástico, pero yo veía sus trazos y sus colores, y les decía que mi hermano pintaba mejor (risas)".