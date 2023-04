Telecinco

La aventura de Gema Aldón en 'Supervivientes' ha terminado tras su fisura de codo , pero el tiempo que ha estado allí ha sido toda una luchadora. En el concurso ha vivido momentos buenos y malos, yTras haberse despedido de sus compañeros, la hija de Ana María Aldón fue trasladada al hotel donde se alojan los concursantes que han terminado su experiencia en Honduras. Allí podrán disfrutar de todos los privilegios que, evidentemente, en Cayos Cochinos no podían. Tanto ha disfrutado la gaditana que confesaba haber sido lo más parecido a un orgasmo.En la isla,ya que todo su higiene es en el mar. Nada más llegar al hotel, Gema Aldón ha entrado directa al baño y al ver la ducha se ha emocionado. La participante no daba crédito al lavarse el pelo y alucinaba con su cambio físico:"¡Madre mía! ¡Pero y esta cara! Si parezco un conguito... qué pelo, qué tipo ¡Pero qué me ha pasado!", decía la gaditana bastante sorprendida. Pero desde luego. "¡Oh, dios mío de mi alma! Una duchita, no me lo creo...dios mío que esto me está dando la vida". Luego, casi entre lágrimas, sigue alucinando: "Ay, el agua caliente, es que no sé qué descripción hacer, con el frío que he pasado, que he estado muerta de frío. No me lo creo, me estoy lavando el pelo después de estar un mes lleno de arena. ¡Es lo más cerca de un orgasmo que he estado en un mes!".