Ana Obregón podría volver a ser abuela. Así lo ha confesado la actriz en su primera entrevista tras tener a su nieta, Ana Sandra, en la revista 'Hola'. Según ha revelado ella misma, con este nacimiento ha cumplido el sueño de su hijo Aless, fallecido por cáncer en 2020, de ser padre y darle a ella una nieta, pero quizá la cosa no se quede ahí, porque otro de los sueños del joven era tener familia numerosa, y si todo sale bien con la crianza de Ana Sandra, quizá Ana Obregón se anime a tener más hijos mediante el método de la gestación subrogada.

Con la polémica servida, Ana no tiene reparos en confesar que, estando tan feliz como está con su pequeña, tampoco le hubiera importado que fuese un niño. De hecho, afirma que a Aless le hubiera gustado tener nada menos que cinco hijos, por lo que una segunda, tercera o sucesivas gestaciones subrogadas están en su mente. "¿Quién sabe?", ha dejado caer.

Decenas de famosos se han posicionado sobre la nueva maternidad de Ana Obregón, y mientras algunos han defendido su actuación, otros han sido muy duros con ella y su decisión. A ella, sin embargo, le trae sin cuidado lo que la gente opine, e incluso se ha visto muy sorprendida por el revuelo que se ha montado en España mientras ella sigue en Miami ultimando todo el papeleo para poder traer a la pequeña a España: no entiende que, si es algo que se ha hecho durante muchos años, y que también han hecho muchos otros personajes conocidos, su caso haya sido el más mediático y comentado, saltando incluso a la actualidad política.

Sea como sea, Ana es ahora una mujer feliz que ha retomado las ganas de seguir adelante tras la muerte de su hijo, de su madre y de su padre sucesivamente en estos tres últimos años. "Ya nunca volveré a estar sola", dijo en sus redes sociales al conocerse la noticia.