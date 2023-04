Joaquín Prat ha revelado qué es lo más importante para Alessandro Lequio en este momento. La decisión de Ana Obregón de ser abuela, afecta de manera directa al colaborador de 'El programa de Ana Rosa'. Mientras ella ha explicado cómo ha sido el proceso, su inmensa felicidad tras el nacimiento de su nieta y la posibilidad de darle un hermanito a la pequeña, el italiano ha optado por el silencio. Una actitud que ha tenido desde que se conoció la enfermedad de su hijo, Aless, que falleció el 13 de mayo de 2020.

La última vez que vimos a Alessandro Lequio en 'El programa de Ana Rosa' fue el pasado 30 de marzo. Entonces se especulaba sobre la posibildad de que Aless fuera el padre de la niña pero sólo era un rumor hasta que Ana Obregón lo ha confirmado. Una noticia, que le convierte en abuelo y sobre la que el colaborador no se ha pronunciado. Quién sí se ha pronunciado ha sido Joaquín Prat.

Captura TV

El presentador arrancaba el programa comentando a la audiencia: "No sé si estáis más impactados con la noticia que se dio la semana pasada en la que Ana Obregón había sido madre por maternidad subrogada en Miami o por la que dan hoy con que Ana Obregón es la abuela de esa niña, que es hija de su hijo Aless". Y a continuación, ha felicitado a su compañero: "Por lo tanto, es la nieta de nuestro compañero Alessandro Lequio, te damos la enhorabuena, ya eres abuelo". El tema ha generado un debate en la mesa política, que Joaquín Prat ha defendido a Ana y Lequio: "Voy a volver a insistir y seguiré insistiendo en esto, Ana zanja este debate 'es la última voluntad de nuestro hijo que nos hizo saber una semana antes de fallecer' y dice 'quién se va a oponer a que una madre cumpla la última voluntad de un hijo".

Una opinión que ha vuelto a exponer durante la sección de corazón. Beatriz Cortázar analizaba los últimos enfrentamientos públicos de la actriz y su ex -Lequio trató de disuadir a Ana de su decisión-. "Me sorprenden los silencios, como la figura de Alejandro, ese abuelo, no aparece. Ese silencio que no es casual. Hay que recordar ese post de Ana negando lo que Alessandro había dicho en público sobre que sus amigos filtrasen informaciones; el de la presentación de la fundación Aless Lequio, en el que ella matizó que había puesto dinero... todas las cosas públicas demuestran que la relación entre ellos no pasa por muy buen momento", ha dicho la periodista.

En ese momento, Joaquín ha defendido el argumento que había dado antes: "A pesar de todo eso, por encima de todo, para Lequio está la memoria de su hijo y el respeto a la madre de su hijo".