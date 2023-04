El nacimiento de la hija de Áless Lequio tras su prematura muerte sigue copando los debates en televisión. Que Ana Obregón haya confirmado que se ha convertido en abuela de su primera nieta es algo que demuestra gran interés y es un tema que sigue tratando en Telecinco. Precisamente, hablando de Ana Sandra Lequio Obregón es cuando Adela González ha recordado la muerte de su hija en 'Sálvame'. Aunque, muy discreta siempre sobre su vida personal, la presentadora ha vivido uno de los momentos más tensos de la semana. Recordando la muerte de Áless Lequio el 13 de mayo de 2020. Kiko Matamoros hacía hincapié en ese momento, en pleno apogeo de la pandemia de coronavirus, las visitas a los hospitales estaban terminantemente prohibidas, pero Adela González le ha corregido: sí estaban permitidas en situaciones muy concretas.

Sin embargo, Kiko Matamoros seguí insistiendo en el que las visitas estaban prohibidas, contradiciendo a Adela, sin quizás recordar que, tristemente, ella también había sido víctima de la pérdida de su hija en las mismas fechas en las que fallecía el hijo de Ana Obregón. La hija de Adela González fallecía en el mismo mes de mayo de 2020 a consecuencia de un cáncer.

"Había permisos para ir a los hospitales. Es verdad que había restricciones, pero se podía. No es que tenga dudas, lo tengo superclaro", afirmaba la presentadora. Adela González, igual que Ana Obregón se despedía de su hija, de 8 años, en plena pandemia por coronavirus.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.