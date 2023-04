Las vacaciones de Semana Santa han sido un gran descanso para millones de españoles, también famosos, y una de las que ha disfrutado de estos días de asueto ha sido Ana Rosa Quintana, que aunque volvía este lunes al trabajo de sus vacaciones en Sevilla, el relax le duraba poco, y es que a media mañana, durante la emisión de 'El programa de Ana Rosa', perdía los papeles al comentar una noticia que ha provocado una gran polémica: la parodia que han hecho desde el canal catalán TV3 de la Virgen del Rocío, con una actriz caracterizada como la imagen religiosa profiriendo comentarios con marcado acento andaluz e incluso de índole sexual. La presentadora comentaba algunas imágenes de 'Està passant' en las que se podían ver algunos comentarios humorísticos con sorna, y ella dejaba claro que no le hacían "ni puta gracia".

Muy enfadada, y hasta ofendida, Ana Rosa explotaba: "En este programa se haca sátira política y social, pero esto no tiene ni puta gracia: es xenófobo y discriminatorio con el acento de Andalucía. No tienen huevos para hacerlo con Alá. Espero que la semana que viene lo hagan con la Virgen de Montserrat", apuntaba, aunque una de las colaboradoras le corregía y le notificaba en directo que eso también lo habían hecho, si bien obviaba el comentario. "A mí no me hace ni puta gracia. Es de mal gusto", se reafirmaba Ana Rosa.

Mediaset

El debate estaba cada vez más candente, e incluso había quien le recordaba que desde las satíricas chirigotas gaditanas habían cargado en más de una ocasión contra religiones, políticos y otras polémicas, como la independencia catalana, pero aún así a la presentadora le resultaba muy ofensivo lo que habían hecho desde el programa de Toni Soler. "Se puede hacer humor de la Iglesia católica, pero no esto. Comparar esto con las chirigotas es una barbaridad. Se puede hacer humor de cualquier cosa, pero no de esto", comentaba muy mosqueada Quintana.

Mediaset

La cuestión ha traspasado las redes sociales, donde también ha habido opiniones de todo tipo sobre ello, y ha llegado al plano político: el presidente de la Junta de Andalucía ha pedido que pidan perdón desde el programa, en el que se han negado a ello, y desde el ayuntamiento de Almonte (Huelva) han reclamado la retirada de las imágenes. Sin embargo, las quejas no han tenido un color político concreto, porque incluso Teresa Rodríguez, de 'Adelante Andalucía', dejaba claro que ella también estaba molesta con la parodia, porque cree que se puede hacer humor de todo, "también de la Semana Santa", pero "no con tantísimo 'malaje', ignorancia y andaluzofobia".