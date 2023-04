Telecinco

Parece que Alejandra Rubio está de nuevo ilusionada. La hija de Terelu Campos habría comenzado una relación con un futbolista catalán que juega actualmente en Getafe, Carles Aleñá, de tan solo 25 años. Un joven catalán que se ha formado en la Masía del FC Barcelona transferido al Betis en 2020 y que juega en el Getafe desde el 2021 y que, a pesar de ser poco activo en las redes sociales, muestra su faceta más tierna. Esta lunes en 'Sálvame' han refrescado las imágenes donde la joven se baja del coche del chico y su cara muestra una felicidad envidiable. ¿Qué opina de este nuevo amor Terelu Campos?"Yo no puedo decir que mi hija tenga una relación, no me lo ha manifestado como tal. Imagino que se gustan, si se han dado un beso es por algo". Y es que la hija de María Teresa Campos conoció al chico por casualidad. "Yo no tenía conocimiento", comentaba la presentadora. No obstante, ha expresado: "Lo único que me preocupay por que nada del exterior pueda afectar al desarrollo de su profesión".Alejandra no le presentó como su novio. Terelu Campos lo saludó como hizo con el resto de los amigos que se encontraban con la joven. "La conversación que tengo yo con él sobre fútbol me hace percibir ese entusiasmo.Por su parte, Pilar Vidal ha asegurado que ha hablado con Alejandra: "Me ha dicho que se están conociendo". "Ella es muy respetuosa con la concentración que supone ser futbolista", añadía la colaboradora.