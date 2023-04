Reconoce que él se lo pasa mejor en las fiestas privadas en las que canta, pero Juan Peña es uno de esos artistas que también es reclamado en grandes festivales. Como el concierto que la Asociación Católica de Propagandistas organiza en la Plaza de Cibeles de Madrid con motivo de la Fiesta de la Resurrección el próximo 15 de abril.

Juan, ¿estás nervioso?

Estoy tranquilo, aunque reconozco que impone, pero voy con una banda de doce músicos y voy a hacer un repertorio mío muy conocido.

Pero tú te lo pasas mejor en los conciertos privados.

Saqué mi primer disco en 2007 y desde entonces no he parado. En esas fiestas privadas canto canciones como "Cómo se puede querer a dos mujeres a la vez", me fascina porque allí coinciden la mujer, la amante... Es como una telenovela. Ese público de la alta sociedad me ha hecho mi nombre. De hecho, he cumplido mi sueño de comprarme una casa en La Moraleja.

Este concierto es católico, ¿por qué está mal visto decir que tienes unas creencias?

Yo soy católico y se lo intento inculcar a mi hijo. Yo cuando voy a Dubái, veo que cada media hora están rezando y no pasa nada.

Eres de tradiciones, pero no estás casado...

No, porque Tristán llegó antes. Si a su bautizo fueron 450 invitados, imagínate lo que puede venir a mi boda y no tengo dinero. (Risas)

¿Vas a volver a repetir la paternidad?

Te reconozco que me da miedo, porque Sonia es un poco más mayor que yo y todo tiene una edad.

¿Te ha llamado Tamara Falcó para cantar en su boda en julio?

Pasopalabra.

Eres muy amigo de Ana García Obregón, ¿has hablado con ella?

Sí, estoy muy feliz por ella.

Una cita ineludible

El 15 de abril, a las 19 horas, en la Plaza de Cibeles de Madrid cantarán Juan Peña, Carlos Baute y Andy y Lucas. "La convocatoria está siendo muy positiva y entusiasta", dice Alfonso Bullón de Medoza, Presidente de ACdP.