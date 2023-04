Normalmente no acostumbramos a ver a los políticos en situaciones distendidas y hasta simpáticas, pero cuando se acercan las elecciones es otro cantar. Precisamente el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no quiso perderse la inauguración de la pista de tenis de tierra que el Mutua Madrid Open ha puesto en pleno centro de Madrid para dar le pistoletazo de salida al campeonato, en la siempre bulliciosa plaza de Colón, y hasta allí se desplazó el ex tenista Feliciano López, que, lejos de querer hacerse la foto y marcharse, retó al alcalde a una pachanga... y le hizo sudar de lo lindo.



Como era de esperar, el ex marido de Alba Carrillo ni se despeinó, y se mostró grácil dando raquetazos... pero otra historia fue el político, que dio la impresión de estar pasándolo hasta mal persiguiendo la pelotita. Salto por aquí, carrera por allá, raquetazos del derecho y del revés... Almeida lo intentó todo para devolverle los pelotazos a su contrincante, y aunque Feliciano fue generoso en su juego a sabiendas de que no competía contra un profesional, el alcalde acabó con la lengua fuera. Eso sí, teniendo en cuenta su historial, Martínez-Almeida no le dio un pelotazo a ninguno de los presentes.

Al acabar el partido, ambos posaron para las fotos muy sonrientes a pesar de las carreras en el partido, y es que el calor de la capital tampoco ayudaba, ya que a esas horas de la tarde se alcanzaban los 25 grados fácilmente, una temperatura que a Almeida no le vino nada bien yendo tan trajeado. Feliciano, por su parte, eligió un cómodo look de camisa de algodón y vaquero, además de unas cómodas zapatillas deportivas, que contrastaban con los elegantes mocasines del alcalde, poco aptos para el juego en tierra batida. La pista, una copia exacta de la que hay en La Caja Mágica y totalmente homologada, sin embargo, no es una pieza de museo: los ciudadanos podrán alquilarla para jugar desde este 11 de abril hasta el 5 de mayo para jugar entre las 10:00 y las 20:00 por el módico precio de 1 euro.

Feliciano López está actualmente en un dulce momento: tras 20 años de carrera, el 5 veces campeón de la Copa Davis decidía retirarse de las pistas este mismo 2023, justo en un momento en el que ha sido padre recientemente: su hijo, Darío, cumplió dos años el pasado 4 de enero, y el ex jugador está completamente centrado en su paternidad, en su relación con Sandra Gago y en su faceta más empresarial.