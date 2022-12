Feliciano López ha asistido a la fiesta Premios Hombre del año 2022 de la revista Esquire. El tenista ha ido con su mujer Sandra Gago. La pareja se ha mostrado enamorada y ha dedicado elogios a Rafa Nadal, premiado en el evento. Pero no ha querido hablar cuando se les ha preguntado por la ex del tenista, Alba Carrillo, quién ahora mismo se encuentra en el foco mediático por su polémica con su compañero de trabajo el ex guardia civil Jorge Pérez en la fiesta de Navidad de la productora Unicorn Content.

Todo comenzaba en la alfombra roja del evento, donde desfilaron, entre otros, Sam Heughan, el periodista Ángel Martín, Elena Furiase o el actor Álvaro Rico. Y donde se produjo el reencuentro de Paula Echevarría y Miguel Ángel Silvestre tras haber trabajado juntos hace años. Las celebridades posaron por el photocall del acto, incluso algunos estuvieron unos minutos hablando con los medios, como es el caso de Feliciano López y Sandra Gago.

El galardón al 'Hombre del año' ha sido para el tenista Rafa Nadal, y tanto Feliciano como Sandra le han dedicado unas palabras a su compañero. "Sobran las palabras cuando se habla de Rafa. Por suerte, yo he podido hablar y he vivido muchas cosas con él, así que acompañarle hoy en uno de los premios que le dan pues estamos muy contentos", expresaba el tenista.

Además, le han preguntado por algunos consejos para dedicarle al de Mallorca y sobre la reciente paternidad de Rafa Nadal junto a Mery Perelló: "Los hijos no vienen con un libro de instrucciones. A Rafa le encantan los niños, no lo puedo ver mal", explicaba.

Respecto al balance del año de la pareja, Sandra ha asegurado que es el más especiales y López añadía que "no cree que tengan motivos para quejarse en la vida". Finalmente, antes de concluir las entrevistas, le han preguntado por Alba Carillo y Feliciano ha reaccionando de esta forma sorprendente: un fuerte resoplo.