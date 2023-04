Sonia Ferrer mide 1,71, tiene un cuerpo que ya lo quisieran algunas influencers, pero sobre todo la presentadora tiene una gran personalidad, una sonrisa generosa, una preparación que le ha permitido enfrentarse a todos los retos que la vida le ha puesto en su camino, tanto personales como profesionales, de todos los cuales ha salido victoriosa, sin un átomo de resentimiento, más bien todo lo contrario, porque de todos ellos ha aprendido a sacar lo más positivo. Conozco a Sonia desde hace años, cuando coincidimos en 'Amigas y Conocidas', que presentaba Inés Ballester en las mañanas de TVE, donde se fueron tejiendo relaciones que perduran en el tiempo. Hoy nos vemos en el centro de jardinería Los Peñotes, de Alcobendas, Madrid, y hablamos de la decisión de Ana Obregón de tener a su nieta por gestación subrogada. "Está muy bien ver a Ana Obregón en la portada de una revista con su niña en brazos, si ello sirve para abrir un debate sobre los vientres de alquiler" y revela si está a favor o en contra de esta práctica.

"No estar de acuerdo con Ana Obregón no significa que no la respete"

"Yo no estoy a favor de los vientres de alquiler, porque creo que es explotación, es abrir la puerta a la explotación de mujeres vulnerables. Lo que deberíamos hacer es blindar la explotación del cuerpo de la mujer... Lo que no veo bien es la rabia que se está volcando contra Ana en las redes sociales. No estar de acuerdo con Ana no significa que no la respete. Tiene mi afecto y mi respeto en las decisiones que tome, aunque alguna no las apruebe", comenta. Sonia Ferrer es madre de una hija "es lo mejor de mi vida, sin duda alguna" y revela qué es lo que no comprende de su decisión "Te mentiría si te dijese que lo entiendo, quizás porque no he vivido la situación de perder un hijo, que es la más dolorosa. Dicho esto, lo que sí creo es que otro hijo no arregla ese tremendo dolor", dice.

Alberto Bernárdez HEARST

Sonia Ferrer hace balance de sus 45 años de vida. "Yo no volvería atrás, me siento muy bien ahora, soy una persona agradecida a la vida, por haber encontrado una relación que me hace feliz, por tener una hija maravillosa y si, además, tengo un trabajo que me gusta, es como si me hubiese tocado la lotería", cuenta. La presentadora tuvo que dejar atrás su sueño de ser bailarina por culpa de un tumor y llegó a la televisión casi por casualidad. Presentó el programa 'Gente' con Pepa Bueno durante ocho años. "Tengo muy buenos recuerdos y mis mejores amigos" aunque reconoce que, al principio, no conocía a casi ningún famoso de los que hablaba aunque hubo uno que le impactó. "De Nacho Duato. De pequeña tenía mi habitación forrada de fotos de bailarines, entre ellos, Nacho Duato. Me lo he encontrado en muchos eventos y siempre he pensado: "Sonia, acércate y dile: te he admirado desde pequeña, tenía tus fotos en las paredes de mi habitación", pero no me he atrevido. ¡Es tan maravilloso, guapo y tan buen bailarín!", asegura.

Alberto Bernárdez HEARST

"No voy a tener más hijos, lo hablé con Sergio desde el principio, no tenemos 20 años"

Sonia Ferrer es madre de una niña, Laura, fruto de su matrimonio con Marco Vricella. "Fue una niña buscada, estuve 3 años intentándolo, al final fue fecundación in vitro. Es igual a mí, pero de otro color, es el color de su padre, se parece a mí en la personalidad: es extrovertida, tiene más seguridad en sí misma de la que yo he tenido siempre, es muy buena de corazón", revela. La presentadora tiene claro que no tendrá más hijos a pesar de que se acaba de casar con Sergio Fontecha. "No, lo hablé con Sergio desde el principio, no tenemos 20 años. Cuando vimos que la relación era lo que los dos queríamos y buscábamos, ya lo teníamos hablado" y revela qué le enamoró de él. "Hacía tiempo que había llegado a la conclusión de que o era perfecto o no era, porque soy feliz con mi vida, tengo una hija, me gusta lo que hago, no tenía la necesidad de llenarla con nadie más... La relación tiene que ser fácil, encajar dos vidas es complejo, pero Sergio me ha demostrado que todo tiene que fluir" y añade que se parecen. "Creo que sí, mucho. Eso de que los polos opuestos se atraen, no funciona. Las personas cuanto más se parecen, mejor", asegura.

Alberto Bernárdez HEARST

"Me gusta 'Espejo público' y trabajar con Susanna Griso"

Sonia Ferrer se compró una casa en la Sierra con 26 años y está feliz con su vida en el campo. "Me enamoré del sitio en el que vivo, de ahí no me he movido ni me moveré... Madrugo, soy diurna, paseo con los perros mucho, tengo un poni y un potro y tenemos que sacarlos. Yo dedico mucho tiempo a los animales, los disfruto, también a la casa" y añade que está feliz colaborando con Susanna Griso. "En 'Espejo público', no sabes cómo lo disfruto, me gusta ese programa, y trabajar con Susanna. Estoy feliz de esa etapa" y reconoce que echa de menos presentar. "Sí, pero todo tiene momentos; estar en un sitio sin disfrutarlo, pensando en lo que no tienes, es pasarte la vida persiguiendo una zanahoria; qué ansiedad", afirma.

Entrevista realizada en el restaurante 'La Cúpula' de Los Peñotes Carretera de Burgos Km 13,900 Madrid.

Su foto favorita

Cedida Sonia Ferrer

"Esta foto la recuerdo en casa de mis padres y de mis abuelos. Es mi primera foto, la primera que vi, la que representa el inicio del camino", dice de esta imagen de ella de niña.