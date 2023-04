Gtres

No hay un reto en el mundo de la moda que se le resista a Lourdes Montes. La mujer de Francisco Rivera ha creadoy ha hecho a presentación en Madrid con una selección de prendas inspiradas en "la importancia de la actitud ante la vida" donde los estampados están muy presentes dentro de la naturalidad, sencillez y elegancia que representa el estilo Lourdes Montes. Para esta ocasión, la sevillana ha optado por el vestido estrella de su colección, un diseño de lino largo con un bonito estampado de flores y hojas verdes sobre un fondo blanco, ideal para la primavera.Acaba de pasar las vacaciones de Semana Santa y a su familia le encanta disfrutar de las procesiones de Sevilla.en el mismo balcón y se ve que la relación es buenísima: "cuando todos son buenas personas y todo el mundo rema hacía el mismo sitio es muy fácil. No hay ningún motivo para que no sea así", contaba la sevillana.

Lourdes Montes considera que está en un momento personal y profesional buenísimo, pero no se cierra a que se produzcan cambios en su vida. La andaluza tiene dos hijos: Carmen de 7 años y Curro de 4 años, fruto de su matrimonio con el hijo de Francisco 'Paquirri' Rivera y Carmen Ordóñez. ¿le gustaría ampliar la familia? "Intento organizarme. Ahora me resulta más complicado por la época en la que estamos de campaña pero normalmente intento estar las tardes en casa. Estar también los fines de semana con ellos. El tiempo pasa tan rápido (...) Sí viene otro felices y si no estamos encantados con dos", decía en una pasada entrevista. En esta presentación ha vuelto a comentar que "no lo descarta" pero que no es ningún plan.

En Semana Santa, Lourdes Montes también coincidió con su ex cuñada Eva González, ¿cómo es su actual relación? "La relación fantástica. Es una persona estupenda y le tengo muchísimo cariño".