Las relaciones familiares no siempre son tan buenas como a uno le gustaría, y para ejemplo, la de la familia Pantoja o la de los Rivera. Este miércoles, desde 'Sálvame' quisieron ahondar un poco más en la falta de relación familiar entre dos primos: Fran Rivera y José Antonio Canales Rivera, especialmente después de que Fran tuviera unas declaraciones con Kike Calleja en las que no entraba al trapo pero dejaba claro que con su primo no tenía ni quería tener relación alguna: "No tengo relación con él, ¿para qué? Que cada uno cargue con su crucecita como pueda, yo tengo cosas muchísimo más importantes: mi trabajo, mi familia, mis amigos… No quien esté todo el día hablando mal de mí".



Tras esto, Canales estuvo de acuerdo con su primo: "Como dice él, que cada palo aguante su vela", sentenciaba, dejando claro que tampoco es una persona que le aporte tanto en su vida como para querer recuperar esa relación, aunque Canales quiso matizar también que nunca había hablado mal de Fran. "Ni me afecta ni me deja de afectar. Esto ha sido así desde el principio de los tiempos. No es una relación de amor-odio, directamente no hay relación". Sólo hace unas semanas que Fran fue duro con su primo al declarar en una entrevista "yo no estoy en su circo", y el pasado mes de septiembre Canales se sentó en el Deluxe para contar el motivo real de ese distanciamiento.

¿Por qué están decepcionados mutuamente Fran y José Antonio?

Desde hace años, los dos primos se mantienen muy distantes. Los rumores apuntaban a cierto favoritismo de su tío José, conocido como 'Riverita', algo que Fran ha negado, y Canales también, si bien éste último apuntaba recientemente a diferencias por temas de negocios: "Yo si le veo le saludo, le doy un abrazo y ya está", ha contado, pero eso no va a cambiar el hecho de que esté decepcionado con su primo: "Hace años, cuando el programa terminaba a las 20:00, él entró en directo para dar unas declaraciones... y lo hizo a las ocho menos tres minutos. A mí me dejaba con la cara partida, por eso ese día decidí irme". Aquello significó un punto de inflexión en la relación familiar a pesar de que la noche anterior Canales ha revelado que se vieron y estuvieron juntos sin ningún tipo de problema, pero le molestó mucho que él hablara de una polémica familiar sin dejarle tiempo de réplica. Desde entonces, todo se volvió más frío, y así sigue a día de hoy".