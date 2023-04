Elsa Anka está más feliz que una perdiz con su nieta. No hay más que verla. La presentadora disfruta como una niña con zapatos nuevos cada vez que su hija, Lidia Torrent, y su yerno, Jaime Astrain, le dejan a la pequeña a su cargo. Hace unos días, la pareja decidió hacer un plan para dos y la orgullosa abuela, encantada de quedarse con la bebé. La modelo salió de casa con el carrito y se deshizo con la niña. Pedorretas, muecas, paseos... ¡Vamos que solo hay que observar su cara en estas imágenes para intuir su felicidad.

Agencia

"¡Ejerciendo de abuela!", escribía Elsa Anka (Barcelona, 1965) en su cuenta de Instagram mostrando algunas imágenes junto a la pequeña. Ya el día que nació la niña, el 17 de octubre de 2019, se expresaba así: "No sé cómo explicarlo sin sonar cursi. Es una sensación indescriptible y solo puedo decir que siento mucho, mucho amor. Estoy en una nube. Me he convertido en yaya, abuela, nona… No sé cómo me llamará pero me encanta imaginármelo. Inmensamente feliz de vivir este momento".

Agencias

Lidia Torrent, lejos de 'First Dates'

Los padres de la pequeña también están encantados, de hecho Lidia ha dejado 'First dates', el programa en el que llevaba seis años, para buscar nuevos proyectos y estar más tiempo con su pequeña.

Agencias

La presentadora y el exfutbolista comenzaron a salir en el verano de 2019, dos meses después de la ruptura de ella con Matías Roure. Ellos mismos ha revelado cómo se conocieron: "Tuvimos una celestina. Una persona nos habló, a mí de él y a él de mí. Y a raíz de eso nos empezamos a seguir por Instagram", contaron en sus redes sociales. Ahora, casi cuatro años después, la pareja ha formado una bonita familia junto a su hija, Elsa.