Elsa Anka comparte su receta más saludable: pasta de arroz integral y maíz. La presentadora, que ha sustituido a su hija Lidia Torrent en 'First dates' durante su baja por maternidad, es amante de la cocina sana y saludable y ha querido compartir con sus más de 129.000 seguidores de Instagram, uno de sus platos que, además, es apto para alérgicos o intolerantes al gluten. Acompañada de su hija Lidia Torrent, la catalana se ha puesto manos a la obra para preparar esta propuesta culinaria ideal para disfrutar en familia. Aunque madre e hija reconocen que han hecho la receta un poco a ojo, el resultado estaba delicioso y han mostrado, en un vídeo, todos los detalle de este plato de pasta.

Si quieres preparar la pasta de arroz integral y maíz de Elsa Anka, necesitas estos ingredientes: queso feta, tomates cherry, aceite AOVE, sal, orégano, pasta de arroz y maíz y albahaca. Es un plato sencillo pero delicioso que hará las delicias de toda la familia

Elsa Anka y Lidia Torrent, que están felices con la pequeña Elsa, la primera hija de Lidia y su chico Jaime Astrain, cocinan en familia esta receta de pasta de arroz integral y maíz. El primer paso es colocar, en una bandeja de horno, un buen trozo de queso feta en el centro de la misma rodeado de tomates cherry. Añade sal, aceite y orégano y al horno. Mientras cuece la pasta y, cuando el queso y los tomates estén listos, mézclalos y añade luego la pasta. Remueve bien y decora con unas hojas de albahaca. ¡Listo para comer! Madre e hija se apuntan a la moda de las famosas de compartir sus mejores recetas en redes sociales. María Castro nos ha enseñado a hacer rosquillas de anís; Irene Rosales, minibocados de calabacín; Lourdes Montes, pasta con berberechos; Patricia Montero, zumos detox; Vicky Martín Berrocal aguacate al horno y Ana María Aldón garbanzos con langostinos.