Zayra Gutiérrez, hija del futbolista Guti y la presentadora Arancha de Benito, ha dado la campanada este jueves 10 de noviembre al anunciar por sorpresa que está embarazada. La joven, de solo 22 años, da la impresión de que ya se encuentra en el momento de querer ser madre junto a su chico, Miki Mejías, con el que tiene una relación desde hace casi dos años y con el que parece que ha sentado la cabeza después de que en plena pandemia fuera noticia por asistir a una gran fiesta. Ha sido a través de su cuenta de Instagram donde ha dado la noticia, con un carrusel de fotos en el que se puede ver la incipiente barriguita y hasta la primera ecografía, signo de que lo saben desde hace semanas, pero han esperado el tiempo prudencial para poder anunciarlo a bombo y platillo.

"Hola chicos, queríamos compartir esta noticia que no nos puede hacer más felices a los dos!!", ha empezado escribiendo. "Estamos esperando nuestro primer bebé, estamos muy ilusionados, muy contentos y sobre todo con muchas ganas de vivir todas las etapas que nos vienen ahora", ha puesto con mucha ilusión en Instagram. Quizá aún es pronto para pensarlo, pero aquí les dejamos una lista con 300 nombres de niño bonitos y originales y 500 nombres de niña preciosos y poco comunes, ¡para que vayan dándole vueltas! Además, una lista con los mejores libros sobre educación para bebés y los biberones más buenos y seguros, y es que toda ayuda es poca para padres primerizos como ellos.

A pesar de su juventud, Zayra está dispuesta a seguir adelante con este embarazo, no sólo porque desea ser madre joven, sino porque está segura de querer serlo con Miki, el que ya es el hombre de su vida a pesar de que recientemente descartaron los planes de boda. ¿Cambiarán ahora de opinión? "No puedo estar más feliz del papá que he elegido, del que estoy enamorada y que se le cae la baba cada vez que me ve la tripita, gracias mi amor por darme lo mejor que me ha podido dar alguien en esta vida, estoy segura que vamos a ser unos papis muy buenos, te amo", le ha dedicado a su chico en el mismo post. La última vez que se dejaron ver todos juntos fue en la comunión de Enzo, hijo mayor de Guti y Romina, el pasado mes de junio.

Cuando se escriben estas líneas, ni Arancha ni Guti han posteado nada en sus redes sociales respecto al bombazo de noticia, aunque decenas de amigos ya se han pasado a darle 'like' a la publicación y a darles la enhorabuena, entre ellos caras muy conocidas como la nueva pareja de moda, Agustín Etienne y Olga Moreno, que han sido de los primeros: "Me alegro parejita", les ha escrito Olga. Sin duda, una gran noticia que seguro han celebrado y van a seguir celebrando. ¡Felicidades!