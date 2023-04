Anabel Pantoja se ha 'pronunciado', a su manera, al reencuentro entre Yulen Pereira y Arelys en 'Supervivientes'. El esgrimista ha regresado a Honduras para visitar a su madre y le ha puesto al día de todas las novedades de su vida, entre ellas, su ruptura con la sobrina de Anabel Pantoja. "Solo hay una cosa que no está bien: ya no estoy con Anabel pero todo está bien, hemos acabado bien", anunciaba el deportista a su madre, que le abrumaba con más preguntas: "¿Qué ha pasado? ¿Cuándo ha sido? ¿Habéis terminado bien? ¿Estáis tranquilos? ¿Seguro? Lo siento muchísimo, me duele mucho recibir esta noticia en directo, aunque la gente crea que no, me duele. Ya me dará él sus explicaciones y ya podré hablar con Anabel", decía la concursante.

Al igual que Arelys, el novio de Isa Pantoja, Asraf Beno, también se enteraba en directo de que Anabel y Yulen ya no son pareja. "Me he quedado a cuadros... los pelos de punta", decía el concursante, que no terminaba de asimilar la noticia.

Casi a la misma hora a la que 'Supervivientes: Conexión Honduras' emitía las imágenes del reencuentro entre madre e hijo, Anabel Pantoja (Sevilla, 1986) publicaba dos fotos en su cuenta de Instagram que no han dejado indiferente a nadie. En las imágenes, la influencer aparece en una piscina, tomando el sol, feliz y relajada. Hasta aquí todo normal. Pero lo llamativo es que la prima de Kiko Rivera posa como su madre al trajo al mundo, es decir, totalmente desnuda. Aunque tapando algunas partes para evitar la censura de Instagram.

"Aquí estoy, aquí seguimos", escribe junto a las imágenes. Como siempre que pública una instantánea de este tipo, el post de Anabel se ha llenado de 'Likes' y comentarios, algunos positivos y otros... no tanto. La publicación lleva más de 61.000 'Me gusta' y cientos de comentarios. Unas opiniones a las Anabel contesta con ironía: "2500 comentarios, nada hirientes, sanos, y con respeto... 🙄. Gracias al resto por quereme y sacarme una sonrisa".

Anabel está centrada en su trabajo y muy pronto podría ver la luz su nuevo proyecto de la mano de Mediaset. La sevillana tendrá un programa propio, con un formato similar al de 'Planeta Calleja', en el que viajará por el mundo acompañada de otros famosos. "Aún no puedo decir dónde o cuando va a salir, pero ya se han hecho las primeras grabaciones de un programa donde Anabel Pantoja va a ser la protagonista", avanzaba Aurelio Manzano en 'Fiesta'.