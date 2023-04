Con el corazón en un puño. Así es como se ha quedado Asraf Beno al escuchar de boca de Yulen Pereira que su relación con Anabel Pantoja se había terminado. Nosotros conocimos la noticia de la ruptura hace poco más de un mes, pero el novio de Isa Pantoja lleva incomunicado en 'Supervivientes' algunas semanas más, y mientras él pensaba que todo estaba bien en España, ha resultado que no: Yulen, con su visita a Honduras, ha dado una gran alegría a Asraf y también a su madre, Arelys, pero también un disgusto a ambos, y ese ha sido su ruptura con la que ya es su ex novia. "¿Qué tal Anabel?", preguntaba un inocente Asraf, que apenas tardaba unos segundos en darse de bruces con la realidad: "Eso es lo que te tengo que contar... ya no estamos juntos. Pero todo bien. Estamos bien, ella está bien, yo estoy bien... pero ya no estamos juntos, tranquilo", le avisaba.

Yulen y Asraf habían trabado una gran amistad gracias a las dos primas, así que era normal la reacción de estupefacción del marroquí, que le salía casi sin pensar un sonoro "no me jodas": al principio pensaba que era una broma de su amigo, pero al ver que la cara de Yulen no cambiaba, terminaba por creérselo: "Me he quedado a cuadros... los pelos de punta", decía Beno, al que no se le iba la cara de sorpresa. El joven insistía en que no había nada de lo que preocuparse, que todo estaba bien entre ellos, pero Asraf no podía evitar su preocupación, y es que quería saber todos los detalles, pero el esgrimista no podía dar muchos más al considerarse información del exterior.

Mediaset

A Asraf, sin duda, le ha costado digerir la noticia, que le caía como un jarro de agua frío: atrás quedan sus buenos momentos y recuerdos, como las risas de la última Nochevieja que pasaban juntos, y que ahora ya no se repetirán más. Aún así, seguro que a su vuelta a España podrán disfrutar juntos de muchos planes, aunque la relación ya no sea tan cercana al no ser más el novio de Anabel.