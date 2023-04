Anabel Pantoja ha estado tiempo alejada de la televisión. Desde que volvió de Supervivientes no hemos visto a la sobrina de Isabel Pantoja en los platós (salvo en una ocasión) lo que todo el mundo señalaba como un intento de la influencer de separarse del mundo de la prensa del corazón y de Mediaset, pero nada más lejos. Anabel ha sorprendido con el anuncio de un programa propio muy similar al formato de 'Planeta Calleja', algo que la pega mucho puesto que es conocido el afán de la sevillana por viajar. Lo hará con Mediaset con quien lleva trabajando en los últimos meses para dar forma a este nuevo programa y grabar las primeras entregas.

"Aún no puedo decir dónde o cuando va a salir, pero ya se han hecho las primeras grabaciones de un programa donde Anabel Pantoja va a ser la protagonista", adelantaba Aurelio Manzano en 'Fiesta' donde hemos podido ver la promo de este nuevo formato que llevará por nombre 'Los viajes de Anabel'.

Telecinco.es

Según se ha conocido, el programa tendrá como protagonista a Anabel Pantoja, que viajará a los sitios más insospechados para hacer entrevistas a celebritys, algunas de ellas amigos de la protagonista. Aunque no se saben los detalles de quiénes pasarán primero por las entrevistas de la joven, sí que se ha revelado que el primer programa será en sus queridas Islas Canarias. Desde que se mudó con su ex marido, Omar Sánchez, Anabel ha destacado que adora el archipiélago y tiene aún una casa en Canarias en el barrio donde vivía con su ex pareja.

Se trata de una nueva aventura de Anabel que, sin duda, ha tomado este 2023 con mucho ímpetu pues está llenándolo de cambios. Primero fue alejarse de 'Sálvame' y tomar otro camino profesional acompañando a su tía en su gira americana, después la ruptura con Yulen Pereira y ahora un giro total a su carrera poniéndose al frente de sus propias entrevistas. Tenemos ganas de ver cómo se desenvuelve.