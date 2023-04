Ana Rosa Quintana tiene ganas de ser abuela. Aunque hace apenas unos días la presentadora afirmaba que no tenía prisa -"La gente tiene que decidir su camino como yo decidí el mío", declaraba cuando le preguntaban al respecto-, lo cierto es que a Ana Rosa no le importaría tener a un bebé entre sus brazos. Y así lo ha demostrado con su reacción en directo en 'El programa de AR'.

En la sección de sociedad, los colaboradores hablaban sobre el nacimiento del hijo de Zayra Gutiérrez. La hija de José María Gutiérrez 'Guti' y Arantxa de Benito ha sido madre a los 22 años, un bebé que vino al mundo el 16 de abril, fruto de su relación con Miki Mejía. El futbolista y la empresaria se han convertido en abuelos muy jóvenes -él tiene 49 años y ella 53- y eso era motivo de comentario entre los colaboradores. Ha sido entonces, cuando la cámara hacía un plano general cuando se ha escuchado la voz de Ana Rosa Quintana exclamando un "¡Qué suerte!", y desvelando así su deseo de ser abuela.

Capturas TV

La presentadora tiene tres hijos: Álvaro Rojo, fruto de su matrimonio con el periodista Alfonso Rojo, de 37 años; y los mellizos Juan y Jaime, nacidos de su matrimonio con el empresario Juan Muñoz, que cumplieron la mayoría de edad el pasado 6 de noviembre. El hijo mayor de Ana Rosa Quintana se casó con la psicóloga y colaboradora televisiva, Ana Villarubia, en julio 2016, pero de momento no han sido padres. Sobre la decisión de su hijo y su nuera -y a pesar de sus ganas de ser abuela-, ella lo tiene claro: "Me encantaría ser abuela, pero no me meto en esas cosas. Soy muy respetuosa y creo que las parejas tienen que hacer su vida como la he hecho yo. Nadie me ha dicho lo que tengo que hacer. He hecho siempre lo que me ha dado la gana, así que con la libertad soy muy respetuosa", declaró en 2018.