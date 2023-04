Zayra Gutiérrez, la hija de Guti y Arancha de Benito, ya es mamá de su primer hijo. El pequeño Hugo ha llegado este 16 de abril y es la alegría de toda la familia. La joven tenía un parto natural y el bebé llegó a pesar 2.600 kg. Tanto Zayra como su novio Miki están encantados con su hijo y ya han recibido muchas visitas para ver al pequeño. Los padres de ella, posaban en sus redes felices con su nieto. "❤️Pequeño Hugo ❤️ Bienvenido a la familia , tus tíos Enzo & Romeo están deseando cuidarte y jugar contigo. Felicidades Papys por este maravilloso regalo que os da la vida 🙌🏻 @zayragutierrez_ & @_mickiimejias Y Felicidades al abuelo más cañón que existe!!!! @guty14haz", escribía Romina, mujer de Guti. Tanto Arancha de Benio como Guti están muy orgullosos de su hija y los nuevos papás ya se han pronunciado tras asimilar toda esta felicidad.

El primero en hacerlo ha sido Miki a través de su perfil de Instagram. "Mis súper campeones. Hoy me ha cambiado la vida llevaba un tiempo preparándome, pero da igual lo que te cuenten o lo que veas por ahí, es el día más maravilloso de tu vida. No se puede explicar con palabras, lo feliz que me sentí ayer y la unión que sentí contigo. Mirarnos así, vivir este momento contigo, y ver cómo tenemos ya en nuestros brazos al pequeño Hugo ha sido y será mi mejor recuerdo e imborrable ya de por vida", decía el joven.

En la publicación del nuevo papá, la joven le dedicaba unos emotivas palabras: "Es impresionante el padrazo que estás hecho, como me ayudaste desde que ingresamos en el hospital en absolutamente todo, y sobre todo lo bien que lo haces como papá. Gracias por cuidarnos como lo estás haciendo. Te amamos papi", escribía.