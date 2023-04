Anabel Pantoja ¿podría ir a 'Supervivientes' para reencontrarse con su ex suegra, Arelys? El pasado fin de semana, Yulen Pereira, viajó a Honduras para visitar a su madre y le comunicó su ruptura con la sobrina de Isabel Pantoja. "Ya no estoy con Anabel pero todo está bien, hemos acabado bien" le dijo el esgrimista. "¿Qué ha pasado? ¿Cuándo ha sido? ¿Habéis terminado bien? ¿Estáis tranquilos? ¿Seguro? Lo siento muchísimo, me duele mucho recibir esta noticia en directo, aunque la gente crea que no, me duele. Ya me dará él sus explicaciones y ya podré hablar con Anabel", respondía la superviviente muy emocionada. Mientras esto ocurría en Honduras, Anabel Pantoja compartía unas fotos suyas desnuda desde una piscina. "Aquí estoy y aquí seguimos", escribía junto a las imágenes en su perfil de Instagram dejando claro que poco le importa lo que ocurría en Honduras.

Anabel Pantoja tuvo una oferta para volver a 'Supervivientes' según Belén Esteban

El reencuentro entre Yulen Pereira y su madre fue muy comentado en 'Sálvame' y Belén Esteban, que volvía al programa con un dedo del pie roto tras sus vacaci0nes, quiso dejar claro que su amiga quiere mantenerse al margen del concurso. "A Anabel se le ofreció ir a Honduras como 'fantasma del pasado' y lo rechazó, para que veáis cómo son las cosas verdaderamente" dejando claro que su amiga no quiere lucrarse con un posible reencuentro con su ex suegra que parecía muy afectada tras conocer su ruptura.

Twitter

Anabel Pantoja sí se planteó ser colaboradora de 'Supervivientes' desde plató

Anabel Pantoja habría rechazado la oferta para volar a Honduras y participar, un año más, en 'Supervivientes' pero si se habría planteado colaborar comentando el reality desde el plató ya que es un concurso que conoce muy bien porque ha participado dos veces y ha sido defensora de su primos. Según Kiko Matamoros, hizo una elevada petición económica para estar en plató. "Ya que has dicho eso tú, voy a hablar yo también. Sé que ella ha pedido muchísimo dinero por sentarse en el plató del reality show. Desde que se supo que rompió con ella, le han ofrecido ser colaboradora y ella ha pedido mucha pasta, por eso no está", comentó el colaborador pero Belén Esteban lo negó. "Eso es falso, no es cierto. A Anabel se le ofreció ser colaboradora, pero no ha querido. Ella no quiere coincidir con Yulen", comentó la de Paracuellos.

Telecinco