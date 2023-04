El ganador de la edición de 2020 es colaborador habitual de 'Tierra de Nadie' y, este martes 18 de abril, no faltó a su cita en Telecinco a pesar de que ese día había cumplido 40 años. El ex guardia civil, que este verano será instructor de honor en un campamento juvenil , comentó el concurso de Asraf Beno y Adara Molinero, posó con su ex compañero Sergio Garrido, que está en tratamiento médico tras su paso por 'Honduras' y se reencontró en plató con su amiga Cristina Porta, una de las personas que más le defendió durante su polémica con Alba Carrillo por su 'affaire'.

El plató de 'Supervivientes' le cantó el 'Cumpleaños feliz' a Jorge Pérez

El plató de 'Supervivientes' decidió sorprender a Jorge Pérez por su 40 cumpleaños con un regalo muy especial y público, familiares y colaboradores, le cantaron, a pleno pulmón, el 'Cumpleaños feliz' que el ex guardia civil agradeció emocionado. Esta sorpresa no ha sido la única que Jorge ha recibido por este día ya que la primera del día se la dio su familia despertándole con globos y mucho amor como compartió su mujer, Alicia Peña, en sus redes sociales.

La romántica felicitación de su mujer, Alicia, a Jorge Pérez por su cumpleaños

Con una romántica foto de la pareja durante sus últimas vacaciones en Cádiz, Alicia Peña le ha deseado un feliz cumpleaños a su marido, Jorge Pérez. "Mi amorrrrrrr !!!!! Hoy es tu día!!!!!! 40!!!!!!! Y la mitad de esta cifra es el tiempo que estás en mi vida!!!!!!!! Te amo con locura y quiero siempre verte sonreír y bebiéndote la vida como en esta foto !!!! Llegan cosas muy bonitas, y si algo nos ha impulsado estos últimos meses es que el #eltiempodediosesperfecto . Agarrada de tu mano siempre y sabiendo que la verdad siempre vence. TE AMO ♾❤️ @jorgeperezdiez", fueron sus palabras. "Gracias por estar y compartir mi vida", le respondió el cumpleañero. Y es que los últimos meses no han sido fáciles para la pareja, que son padres de cuatro hijos, que vio cómo el 'rollo' del ex guardia civil con Alba Carrillo en la fiesta de Navidad de Unicorn hacía tambalear su matrimonio. La pareja decidió centrarse en recuperar su relación y Jorge dejó temporalmente la televisión. Regresó con fuerza en 'Déjate querer' y ha recuperado su puesto como colaborador en 'Supervivientes'.