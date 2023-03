Jorge Pérez anuncia nuevo trabajo. Tras el 'tsunami' que provocó su 'rollo' con Alba Carrillo, el ex guardia civil se refugió en su familia pero, poco a poco, vuelve a sus compromisos laborales. Tras reaparecer en televisión en 'Déjate querer', Jorge ha retomado sus colaboraciones en la pequeña pantalla y ha regresado a Telecinco para comentar 'Supervivientes 2023'. El que fuera ganador de la edición de 2020 acude al plató de Telecinco para comentar lo que les ocurre a los concursantes en las playas de Honduras ya que es una experiencia que conoce de primera mano.

Jorge Pérez combina su trabajo como comentarista de 'Supervivientes' con su carrera de modelo y de profesor de pruebas físicas en una academia de oposiciones a la Guardia Civil pero acaba de comunicar que tiene un nuevo proyecto profesional con el que está muy ilusionado. El colaborador anunció a través de las redes sociales que será 'instructor de honor' del Campamento El Cid.

El cargo de 'instructor de honor' de Jorge Pérez implica que compartirá una jornada con los jóvenes que acuden a este campamento. El ex guardia civil, que cuenta con el apoyo incondicional de su mujer Alicia Peña, pasará un día con los adolescentes de 14 y 15 años que acuden al campamento para compartir su experiencia en los Cuerpos de Seguridad del Estado y como padre de familia numerosa. Tal y como explica la organización de este campamento en su página web, su objetivo no es solo estrenar físicamente a los jóvenes y ayudarles a resolver problemas con la naturaleza sino que buscan potenciar los valores entre los más jóvenes y mencionan la importancia de cuidar de la familia. "@jorgeperezdiez es un ejemplo de transformación a todos los niveles, su defensa de la familia y su disposición a la misma se identifica totalmente con la esencia de nuestro proyecto, siendo la unidad familiar eje fundamental del @campamentoelcid", se puede leer en el post que anuncia su fichaje. Además, en ese mismo post, se repasa toda la carrera en la guardia civil del ganador de 'Supervivientes 2020'.