Ir a 'Supervivientes', por mucho que sea un programa de televisión y esté todo controlado, es una de las experiencias más duras que una persona puede vivir, y es que las inclemencias del tiempo, el hambre, el frío, la falta de higiene o los accidentes son el día a día de los concursantes. Precisamente el paparazzi Sergio Garrido, que fue el primer expulsado del reality, ha querido contar su experiencia, y aunque mantiene un buen recuerdo de su corta estancia, las secuelas de poner el cuerpo al límite no se han hecho esperar, y ya las está sufriendo en su vuelta a Madrid.

Ha sido en una entrevista para Telecinco donde Sergio ha revelado que "allí estás cansado, pero no te duele nada, pareces Superman, pero cuando sales se te viene todo encima, el cuerpo te pega un hostión", ha confesado. Además, ha querido enseñar también las 'heridas de guerra', que en su caso no es otra cosa que las picaduras de insectos y otros pequeños animales que le han quedado 'de recuerdo', y por culpa de las cuales ha tenido que empezar un tratamiento médico de antibióticos para que no empeoren.

Mediaset

Mediaset

A pesar de que ya hace semanas que ha vuelto, las picaduras de los codos aún están curándose, y las marcas en las manos también parece que le van a durar unos cuantos días más, aunque sin duda una de las que más preocupaba, que ya prácticamente ha desaparecido afortunadamente, ha sido una gran picadura que tenía en un costado. "Pudo ser de una araña o un escorpión", ha dicho tan tranquilo.

No ha sido el único recuerdo que se ha traído de Honduras: Sergio sufrió un accidente con una navaja multiusos, con la que se hizo un buen 'tajo' y tuvo que ser atendido de emergencia por el equipo médico del programa, aunque sin duda lo que menos echa de menos es discutir con sus compañeros: su mala relación con Gema Aldón se ha trasladado a España, y tras encararse con ella, ahora es con Ana María, su madre, con la que está teniendo más enfrentamientos en televisión.