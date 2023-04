Ana Rosa Quintana realiza una emocionada petición que afecta al libro póstumo de Aless Lequio, hijo de Alessandro Lequio y Ana Obregón. Este 19 de abril, cuando se cumple casi un mes del nacimiento por gestación subrogada de Ana Sandra Lequio Obregón, hija biológica de Aless y nieta de Ana y Alessandro, ha salido a la venta 'El chico de las musarañas', la obra que la actriz ha escrito a partir de los relatos del joven que falleció de cáncer el 13 de mayo de 2020. Había mucha expectación sobre el contenido de este libro y 'El programa de Ana Rosa' ha desgranado algunos de los capítulos más impactantes en presencia de Alessandro Lequio, colaborador del espacio. Antes, han repasado las últimas declaraciones de la actriz hablando del italiano.

Alessandro Lequio aclara si habla todos los días con Ana Obregón

Ana Obregón, que tiene previsto volver a España en mayo, ha comentado en la revista 'Hola' que, desde que ha sido abuela, habla con Alessandro Lequio todos los días y que éste conocerá a la niña. Los colaboradores de 'El programa de Ana Rosa' han querido saber la opinión del italiano y preguntarle si es verdad. "Que cada uno piense lo que quiera" ha comentado y sobre si le molesta que le nombre ha añadido. "¿Tú qué crees?". Además, Cristina Tárrega ha querido saber si, como a él le gustan los niños, querrá conocer a Ana Sandra. "Me gustan los míos", ha asegurado.

Alessandro Lequio revela si ya ha leído el libro póstumo de su hijo

Sus compañeros han querido saber si la editorial le había mandado el libro y Alessandro Lequio ha dejado claro que no. "No, no me han mandado un ejemplar. Lo compraré y lo entiendo porque todos los fondos están destinados a la fundación. Yo no lo he pedido" ha dicho y también le han preguntado si Ana, que reapareció en Miami para hablar del libro de su hijo, le había consultado sobre todo lo que ha contado en 'El chico de las musarañas' y sobre si debía o no escribir el libro. "Yo llevo 25 años casado y con una familia, yo tengo otra familia, mi vida es otra, yo no tengo por qué enterarme de la vida de otra gente, mi vida es otra", ha dejado claro.

Ana Rosa Quintana hace una petición sobre el libro póstumo de Aless Lequio

Tras la palabras de Alessandro Lequio, 'El programa de Ana Rosa' ha compartido varios estractos del libro dejando claro que ellos se habían comprado un ejemplar. En ellos, Ana Obregón explica cómo vivió la enfermedad y muerte de su hijo e incluso revela que pensó en suicidarse. Ha sido tras ver los extractos del libro cuando Ana Rosa ha hecho una petición a su propio programa no sin antes decirle a la gente que si quería comprara el libro porque sus beneficios son para la fundación Aless Lequio. "Me gustaría no ahondar más en este tema estando aquí Alessandro así que Oscar vamos a cambiar de tema", pedía al director del espacio. "Te lo agradezco", se oía decir al italiano.

