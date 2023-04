Gtres

El matrimonio de moda presentaban la nueva colección de Cortefiel este miércoles 19 de abril y parecen que están más que acostumbrados a trabajar juntos. "No me libro de ella afortunadamente. Son muchos años ya y trabajando mucho en muchas cosas. Es verdad que en publicidad no queremos, esto es una excepción", nos contaba Juan del Val entre risas. Aunque ellos no lo crean, se han convertido en una pareja modelo para muchos, y es que es admirable que pases tantas horas con tu pareja en distintos ámbitos y se compenetren tan bien. "Tener un matrimonio tan longevo no está muy de moda. Se lleva todo lo contrario…Estar 34 años juntos con la misma persona ya no se estila. Yo no creo que las pareja no tienen fecha, cuánto más dure no es mejor. La gente está junta hasta donde quiere estar. No lo asocio a fracaso. Nosotros estamos juntos por varios motivos, pero es simple: nos gustamos, que no es común y nos reímos", aclaraba el escritor de lo más sincero.Del Val solo tiene palabras de admiración para su mujer y hacer carrera juntos es lo mejor que le puede haber pasado. En la televisión, en concreto cuando lo vemos participar en las tertulias de 'El Hormiguero', vemos al escritor con una postura bastante 'picajosa', ¿es así realmente o es un papel? "Soy tremendamente fácil. Yo hago una sección de 5 min a la semana que tiene mucha repercusión, porque el programa lo tiene pero nada más lejos de la realidad.. Yo hay cosas que detesto pero que también hago.Falta muy poco para la boda de su compañera Tamara Falcó e Íñigo Onieva y nos contaba que trabajar con la Marquesa de Griñón es "toda una experiencia".Ella es muy especial. Es alguien distinto a todos. Las cuatro personas que hacemos esa tertulia hacemos una cosa muy marciana que no se podría entender fuera de ese contexto.Creo que el cariño es mutuo. Opinamos distinto de casi todo y tenemos manera de entender la vida imagínate pero ella tiene una autenticidad…El pasado jueves, Pablo Motos anunció en directo que Ana Obregón había aceptado la invitación al programa y es mucha la expectación que generará. "A mí me parece una entrevista fantástica.. Y una vez dicha mi posición ideológica no me gusta utilizar términos que pueden ofender a nadie.