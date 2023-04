La ex de Antonio David Flores denuncia la suplantación de identidad de su madre

La inesperada ruptura de Antonio David Flores y Marta Riesco ha dejado a todos sus seguidores totalmente desconcertados. Cuando parecía que su relación iba viento en popa, la que fuera colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' anunció el 20 de abril que su noviazgo con el malagueño había llegado a su fin y señalaba directamente a Rocío Flores como la culpable. "@rotrece espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías", sentenciaba en un Story.

La reacción de Rocío Flores a la ruptura de su padre

La hija del ex guardia civil y Rocío Carrasco se mostraba totalmente sorprendida por estas declaraciones de la ex de su padre. Aunque esta no es la primera vez que es señalada como la responsable de la ruptura de su padre y la periodista. Rocío Flores prefiere no hacer declaraciones al respecto y mantenerse al margen.

Si es cierto que cuando salió a la luz esta relación, siempre se mostró muy cercana a Olga Moreno, la ex de Antonio David Flores, con la que Rocío sigue manteniendo a día de hoy una relación muy estrecha.

Nuevo golpe para Marta tras su ruptura con Antonio David Flores

Ante esta sorprendente ruptura, en las redes comenzaban a circular las supuestas declaraciones de la madre de la periodista. En ellas, una persona que se habría hecho pasar por Camila, madre de Marta, advierte al ex guardia civil de que su hija no es Olga Moreno, y que si la periodista no habla, ella lo hará en su lugar.

"La echaron a la calle con el perro hasta las tres de la mañana por grabar un vídeo", ha dicho la persona que habría suplantado la identidad de Camila. Marta Riesco, al ver que estas falsas declaraciones corrían como la pólvora, ha aclarado que NO se trata de su madre.

Story

Suplantación de identidad de la madre de la ex de Antonio David Flores



Según ha explicado Marta Riesco a través de una historia de su cuenta oficial de Instagram se trata de una cuenta falsa que utiliza el mismo nombre que su madre en redes sociales, Camila Chusa: ''Solo quiero aclarar que hay alguien que se ha hecho pasar por mi madre por un foro y por un canal de Youtube y es totalmente falso. Ni la que escribe es mi madre ni lo que se dice es cierto''. Unas palabras con las que Marta denunciaba la suplantación de identidad de su madre en redes sociales.