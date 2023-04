Isa Pantoja ya está preparando su boda. La hija de Isabel Pantoja ha retrasado en multitud de ocasiones la fecha del enlace en el que dará el 'sí quiero' a Asraf Beno, algo de lo que el concursante de Supervivientes ha asegurado que tiene ganas: "tengo ganas de casarme, la hemos retrasado tanto...", confesaba a Adara, "al principio queríamos hacerlo en Marruecos, luego en España... cuando vino Isa me dijo que lo quería hacer en Madrid". Unas palabras que Isa ha confirmado desde el plató revelando también la fecha que ha elegido para poder celebrar el enlace y el motivo por el que, finalmente, parece que se va a organizar en la capital y no en Andalucía, como era de esperar al ser la mayor parte de su familia de esta región.



"Estoy preparando la boda para septiembre en Madrid", anunciaba para sorpresa de todos, "la fecha concreta aún no la sé pero para septiembre". Un enlace para el que ya está buscando todos los detalles necesarios, incluido el salón de bodas que estará en Madrid "porque visto lo visto, la mayoría de mi familia de Andalucía no va a ir, así que todos de Madrid", respondía bromeando.

Entrando en harina, Isa no tenía problemas en negar que fuera a invitar a su tío Agustín y confesaba que "invitaré a mi madre y a mi prima Anabel seguro, que siempre ha estado conmigo, me ha apoyado y yo ha ella, y la he sentido siempre muy cerca". Eso sí, no piensa lo mismo de su primo Manuel: "cuando salga Asraf tenemos que hablar sobre esto y consultarlo con él sobre esta situación". "A día de hoy no tengo una lista cerrada, van entrando y saliendo personas", confesaba.

Telecinco

Una de las personas que podría haber salido es precisamente Raquel Bollo: "Ahora mismo no la invitaría porque no tenemos buena relación", confesaba. Y es que tan solo unas horas antes habían estallado las dos en el plató de 'Fiesta', advirtiéndole Raquel a Isa que se estaba "llevando a la familia por delante". No obstante, aquí reculaba un poco asegurando que no perdiera el tiempo hablando de ellos y que invitara a los que "realmente son su familia, su núcleo cercano, son los que tiene que intentar que estén", incluso llegaba a asegurar que "si quieres, no te molestes en hablar con Asraf. Me da igual".

En cuanto a Alma, Isa sí tenía claro que quería que estuviera en su boda porque siempre ha tenido "otro tipo de relación que con Manuel", aunque Raquel dejaba caer que "a lo mejor ella cuando salga, después de verlo todo, hay cosas que no le gustan".