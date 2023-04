El enfrentamiento entre Isa Pantoja y Raquel Bollo es cada vez más directo. A raíz de las discusiones que Manuel Cortés y Asraf Beno tuvieron en su paso por Supervivientes, tía y sobrina han vuelto a enfrentarse en el plató de Mediaset. Era la primera vez que ambas se veían en el mismo enclave después del viaje de la joven en Honduras donde se encontró con Asraf regalándonos un momento muy romántico, y con sus primos, con quienes tuvo unos encuentros más tensos.

Ahora, Isa Pantoja se ha enfrentado a las críticas de Raquel Bollo después de esta visita y lo ha hecho en el propio plató de Supervivientes. Allí Raquel ha sostenido que, efectivamente, no le gustó nada la visita de Isa a Manuel y, sobre todo, que le pidiera tantas explicaciones y a su pareja ninguna: "le ha desestabilizado", explicaba la diseñadora. Algo que el propio Manuel opinaba en la isla: "es una forma de intentar desestabilizarme y no lo van a conseguir".

Telecinco

En este sentido, Isa criticaba a Raquel de acusarla de intentar desestabilizarle: "Yo no te acuso de nada, deja las palabras 'acuso' y 'acoso' que no tienen que ver. Déjame que algo te pueda decir, ¿no? Creo que es muy lógico que eso al final le ha podido desestabilizar, es mi opinión, pienso que todos los reproches fueron a ello, pero algo habrán hecho. Pero no le has hecho ninguno a Asraf", ha asegurado. "Yo no tenía nada que decir a Asraf", ha añadido Isa. "Es perfecto, no me acordaba...", ironizaba Raquel.

"Yo pensé que iba a ir a ver a Asraf solo, si tienes algún problema díselo a quien hace la escaleta del programa", respondía Isa, tras lo que Raquel le señalaba que, aunque la hubieran llevado a ver a sus primos, ella fue quien eligió qué decirles, "tenías libertad".



Y es que a Isa no le habían sentando mal las críticas, sino la acusación. "Que te parezca bien o no mi visita, es respetable, pero en el momento en el que tú me dices que yo desestabilizo, yo te contesto", ha asegurado la Pantoja. "Están de concursantes, la familia vamos a dejarla fuera, tiene derecho de concursantes. Manuel, a pesar de lo que se diga, fue claro: 'es mi convivencia'".