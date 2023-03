Isa Pantoja y Raquel Bollo han estallado en el plató de 'Supervivientes'. Las constantes broncas de Asraf y Manuel, que parecen no tener solución, han sido el motivo de que las dos defensoras ya hayan protagonizado alguna bronca en el plató, y más ahora que han mostrado ya el motivo real por el que los dos 'casi familia' se pelean. Este también ha sido un motivo de disputa entre ambas y es que, las dos han entrado en conflicto en el momento que han visto la gran bronca que ha servido de excusa para que todo estallara por los aires.



El motivo de la convivencia que desató todo fue que la mitad del grupo -Manu- querían dividirse para que unos pescasen y otros hiciera fuego, mientras que la otra -Asraf- quería primero se esperara a tener el fuego para salir después a pescar. "Cuando quiere hace fuego en dos minutos y lleva dos días que no quiere", comentaba Manu por lo bajo. Pero esto se iba de madre rápidamente y terminaban estallando.

Telecinco

"Yo estoy flipando con las cosas que está diciendo Manuel pero espero ver el vídeo porque no sé qué hay para que tenga que decirle tantos insultos en tan poco tiempo", aseguraba Isa Pantoja al ver el avance tras lo que confirmaba que no entendía que su primo se pusiera así: "se ve la inquina. No es normal en dos semanas, esa manera de insultarle. No lo veo normal". Una apreciación que le hacía mantener que estaba advertido por su hermano, Kiko Rivera: "Ya te digo yo que viene advertido. Conozco a mi hermano", algo que Raquel negaba: "conozco a mi hijo y te estás equivocando".

Y es que a Isa le había sentado especialmente mal que Manuel sacara su nombre en el concurso acusando a Asraf de hacer un pack con ella en los últimos cuatro años: "es mi primo y me lo esperaba de cualquiera menos de mi primo. Me molesta que me meta porque no soy una que pasaba por ahí, soy su prima". "No es justo lo que estás haciendo", le acusaba Raquel quien la acusaba de victimizarse: "a lo mejor el que has preparado a Asraf has sido tú". "A mi no me hables así", sentenciaba Isa quien echaba en cara a Raquel haber sacado el nombre de Anuar o su experiencia con Asraf en Viva la vida en el plató: "ya sé porqué Manuel saca cosas de fuera en las discusiones, porque tú lo estás haciendo conmigo ahora". Una discusión que dejaba el ambiente tenso hasta la vuelta de publicidad en la que ambas volvían a debatir sobre otros aspectos de la convivencia ya mucho más tranquilas.